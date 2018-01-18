Власти Карелии будут выдавать кредиты малому бизнесу в моногородах под 6,8%

С февраля правительство республики для оживления экономики моногородов вводит кредитование малого бизнеса под 6,8% годовых. По мнению министра экономики Дмитрия Родионова, это позволит оживить экономику этих населенных пунктов.

Напомним, в Карелии насчитывается 11 моногородов – это 46% от общего числа городских поселений республики. В них проживают 23% жителей региона.

Для предпринимателей, проживающих в других районах, правительство рассмотрит вариант кредитования по ставке ЦБ плюс два процентных пункта. Отметим, что на сегодня ставка рефинансирования установлена в размере 7,75% годовых.

— Это чрезвычайно выгодные условия, которые будут способствовать развитию малого бизнеса в Карелии, — отметил Дмитрий Родионов.