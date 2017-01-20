Владелец печально известного лагеря на Сямозере выставил его на продажу

Собственник базы отдыха на Сямозере в деревне Сяргилахта продает контрольный пакет акций в уставном капитале — 97,96%.

— База отдыха расположена в сосновом лесу на берегу живописного озера Сямозеро в 80 километрах от Петрозаводска. База отдыха оснащена полным автономным инженерным обеспечением, спортивными и игровыми площадками, оборудованным песчаным пляжем, лодочной станцией, — говорится в объявлении на «Инвестиционном портале Карелии».

Инфраструктура базы включает четыре спальных корпуса, административное здание с медицинским блоком, гостиницу на десять двухместных номеров, гостевой домик, клуб-столовую.

В собственности ОАО «Лесная сказка» находится земельный участок, относящийся к категории земель особо охраняемых территорий площадью более 108 тысяч квадратных метров.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016, когда из оздоровительного лагеря парк-отеля «Сямозеро» в водный поход отправились 47 детей и 4 сопровождающих. Группа попала в шторм, в результате чего погибли 14 детей, 33 были спасены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третьей статьи 238 – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны директор компании «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов, которые с тех пор находятся в СИЗО. Компания «Парк-отель «Сямозеро» несколько лет арендовала у ОАО «Лесная сказка» выставленную на продажу базу.