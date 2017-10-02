Владелец АО «Пряжинское» согласился продать коров

Хозяин АО «Пряжинское» Айво Халлиста дал устное согласие на продажу коров племенному хозяйству «Ильинское». Об этом «Республике» сообщили в Минсельхозе Карелии.

Завтра в Пряже с участием министра сельского хозяйства Владимира Лабинова пройдет встреча, где стороны обсудят условия сделки.

Напомним, речь идет о стаде в 600 голов. Всех животных, возможно, сохранить не удастся, потому что коровы сильно истощены. По этой же причине их будут выкупать по цене животных, которые идут на убой. Залоговая стоимость стада — 15 миллионов рублей, но точную его цену назвать сложно, потому что каждую корову нужно будет взвешивать отдельно.

В «Ильинском» будет введен новый производственный корпус, и весной поголовье переместят туда.

По такой же схеме сейчас пытаются решить проблему зверофермы. Для нее уже есть потенциальный покупатель. Он будет пытаться переориентировать предприятие на разведение соболя вместо норки.

Проблемы у АО «Пряжинское» начались в 2016 году. С сентября на предприятии начались перебои с зарплатой, в январе 2017-го работники вышли на забастовку. В 2017 году на предприятие пришел новый генеральный директор. С начала года удалось решить часть проблем, в том числе частично погасить долги по зарплате.

Однако к концу прошлой недели ситуация сложилась критическая. Скот кормили гнилым сеном. В воскресенье закончилось и оно.