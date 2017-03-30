В Буэнос-Айресе и в Камбодже будут печатать книги на карельской бумаге

Аргентинские полиграфисты заказали большую партию бумаги повышенной массы, которую производит Кондопожский ЦБК. Как стало известно, в Буэнос-Айресе на кондопожской бумаге будут печатать книги. ООО «Карелия Палп» активно расширяет присутствие в латиноамериканском регионе, сообщает пресс-служба компании.

Поставлять будут в три этапа с периодичностью в месяц. Всего за океан отправят более 470 тонн бумаги.

— Как известно, в странах Центральной и Южной Америки традиционно в импорте превалирует доля продукции североамериканской бумажной промышленности. ООО «Карелия Палп» предпринимает шаги по усилению присутствия и расширению каналов сбыта на данном рынке, — отметил начальник коммерческого отдела филиала ООО «Карелия Палп» Алексей Богданов. — Аргентина, Бразилия, Куба — давние партнеры комбината.

На сегодняшний день налажены регулярные поставки бумаги в Доминиканскую Республику, Мексику, Боливию и Перу. Карельская бумага поставлялась в Гватемалу, Эквадор, Колумбию и Венесуэлу. В последнее время увеличивается экспорт в страны Юго-Восточной Азии. Недавно кондопожская продукция была впервые отправлена в Бангладеш: в порт Читтагонг прибудет сразу 400 тонн бумаги. Кроме того, в марте первая партия бумаги будет отгружена для типографий Камбоджи. Карельская продукция используется в полиграфии в 147 странах мира.