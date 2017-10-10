Туроператоров будут «влюблять» в Карелию

Необычный тур по Карелии пройдет с 13 по 15 октября. Вместо отдыхающих в двух больших автобусах приедут представители компаний, которые заинтересованы в том, чтобы продавать своим клиентам туры в Карелию.

Такой информационный тур станет стартовым этапом реализации соглашения о сотрудничестве в сфере туризма, подписанного в августе этого года между правительством Карелии и компанией TUI.

В течение трех дней 65 участников тура посетят туристические объекты Северного Приладожья в Лахденпохском и Сортавальском районах. На ночлег участники тура будут останавливаться на «Даче Винтера» и в новой гостинице «Точка на карте».

На сегодня мы выбрали этот маршрут, который хорошо отработан, мы его знаем и умеем на нем работать, — пояснил директор информационно-туристского центра Карелии Алексей Тигушкин.

В рамках тура запланированы также деловые встречи заместителя директора компании TUI с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, а также общение с представителями карельских туроператоров.

— Главным условием правительства Карелии при подписании соглашения была продажа туров через сеть карельских туроператоров, — отметила начальник отдела координации туристической деятельности Минкульта Карелии Юлия Никитина.

Туристические услуги в Карелии завязаны на множество нюансов: это и размещение, и логистика, и экскурсионная программа. Такой крупной компании как TUI не хочется вникать во все эти мелочи, поэтому она фактически станет посредником между карельскими туроператорами и клиентами из столичного региона и Центральной России, где расположены точки продаж туров компании TUI. Ставка на туристов из этих регионов сделана, потому что с ними у Карелии есть доступное большинству клиентов транспортное сообщение.

— Наша задача — влюбить в Карелию, поэтому мы выбрали самые, что называется, «вкусные» места Северного Приладожья, — отметила Юлия Никитина.