Туризм — дело тонкое

В Карелии хотят создать сразу два туристических кластера: «Южная Карелия» и автотуристский кластер «Беломорские петроглифы». Первый уже оформлен на бумаге, существование второго рассчитывают закрепить на бумаге до конца 2018 года. За новомодным словом скрывается довольно простая идея: государство помогает предпринимателям с инфраструктурой и дает налоговые послабления, а те создают туристические объекты: гостиницы, кемпинги, центры отдыха, объекты показа и т.д.

От государства, естественно, большую часть помощи оказывает федеральный бюджет, поскольку региональная казна такие объемы вложений просто не потянет. Тут возникает первая сложность. Для того, чтобы в Москве обратили внимание на бизнес-проекты в Карелии, нужно, чтобы масштаб их тоже был федеральным. Минимальная сумма инвестиций в кластер 2 миллиарда рублей.

Карельские туристические бизнес-проекты под «финансовый ценз» подпадают: в «Южную Карелию» до 2025 года планируют вложить больше 5 миллиардов рублей, «Беломорские петроглифы» — кластер более скромный в финансовом плане и состоит пока из двух проектов, но в управлении туризма надеются на интерес других предпринимателей.

Пока что реальные вложения зачастую отстают от того, что было запланировано. И причина тому — далеко не безоговорочная финансовая состоятельность самих предпринимателей. Бывает, что на пути развития бизнеса встает тот самый закон, который, казалось бы, должен им помогать.

Закон суров

Проект «Гиперборея» в Беломорском районе должен стать центром туристической силы северного кластера «беломорские петроглифы». Он подразумевает создание на морском побережье целого ряда гостиниц, мотелей, кемпингов, баз отдыха и даже эко-отеля «Беломорские петроглифы». Сумма инвестиций до 2025 года – более 700 миллионов рублей. Предполагается, что работу получат около 100 человек. В прошлом году бизнесмены уже вложили порядка 100 миллионов рублей в ремонт гостиниц и строительство новых мест отдыха.

В числе прочих направлений есть расширение турбазы «Шуезеро» на побережье Белого моря. Чтобы доставлять к месту отдыха туристов, нужно отремонтировать 3 километра дороги Лехта-Шуезеро и сделать это предприниматели предполагали за счет средств бюджета, благо федеральная программа развития туризма, под которую и был создан кластер «Беломорские петроглифы», позволяет вкладывать государственные средства на создание и развитие инфраструктуры.

Бизнесмены посчитали, что от государства потребуется порядка 50 миллионов и на свои деньги сделали проектно-сметную документацию на дорогу. Уже после выяснилось, что по закону государство должно не просто отремонтировать дорогу, а провести ее реконструкцию, которая предполагает повышение категорийности дороги. То есть из грунтовой ее надо сделать асфальтовой. Далее возникли сложности с переносом ЛЭП, проходящей вдоль дороги, потому что по всем ГОСТам дорогу надо расширять, а этому мешают нависающиие над ней провода. В итоге сумма ремонта выросла сначала до 115 миллионов, а сейчас и вовсе до 150 миллионов рублей. И это за три километра асфальтированной дороги в лесу.

— На мой взгляд, это разбазаривание бюджетных денег, — заявляет инициатор бизнес-проекта Леонид Третьяков.

Он бы рад вложить свои 10 миллионов, чтобы отсыпать грунтовую дорогу, но все документы уже отправлены в Москву, маховик бюрократии запущен. Есть и еще одна проблема: бюджетные вложения зависят от суммы частных инвестиций и на такую дорогую дорогу может просто не хватить денег.

Главное — безопасность

Одно из самых успешных туристических предприятий Карелии горный парк «Рускеала» столкнулось с довольно странной проблемой. Чтобы расширить перечень своих услуг, компания разработала совершенно новый подземный маршрут по штольням. Увлекательная экскурсия привлечет тысячи туристов со всего мира, но включать в официальную программу этот маршрут нельзя, а все потому, что государство изо всех сил заботится о безопасности туристов.

— Ждем, когда нам дадут справки об устойчивости сводов. Даже те, кто делал проект, приезжают и говорят, пусть кто-нибудь другой подпишет, что все безопасно, — жалуются представители горного парка.

В итоге, кто возьмет на себя ответственность поставить подпись – неизвестно, а маршрут простаивает.

Неприятные сюрпризы предпринимателям преподносят и энергетики. Волокита с подключением к сетям порой такая, что сам бизнес ищет альтернативные источники энергии. Вплоть до того, что некоторые предпочитают энергию солнца или дизельного двигателя многим месяцам мороки с согласованиями и миллионными платежами за одну лишь возможность пустить ток по своим проводам к своему участку.

Инвестор для инвестора

Впрочем, будет не совсем правильно во всех бедах винить только лишь несовершенство законодательство, бюрократию и жадных монополистов. Порой сами бизнесмены не могут найти необходимых средств для реализации всех своих планов.

Один из таких проектов – создание элитного яхт-клуба «Онего Холидей» на берегу озера под Петрозаводском. Интересная идея застопорилась в 2015 году из-за отсутствия финансирования. При этом, по словам инициатора проекта, яхт-клуб с несколькими корпусами гостевых домов и вип-коттеджей должен окупиться за 6 лет. Инвестору нужен соинвестор, готовый вложить 300 миллионов в такое перспективное начинание. Пока на земельном участке стоят несколько недостроев.

— У нас летом туристическая загрузка есть, а осень, зима и весна пустые. Пока у нас не будет круглогодичных тем, нам двигаться будет очень тяжело. Это важно не только бизнесу. Это важно региону, — считает премьер министр Александр Чепик. По его мнению, как только появятся проекты, которые будут работать круглый год, интерес со стороны состоятельных людей появится.

Эта сезонность бизнеса, возможно, и отпугивает инвесторов. Кому интересно вкладываться в проект, который будет работать лишь несколько месяцев в году.

Туризм – дело тонкое. Единый подход тут будет скорее даже вреден, а стандарты не должны быть незыблемым постулатом. Это касается и самих бизнесменов, задача которых – придумать идею, которая будет приносить деньги, и чиновников, не слепо следующих букве закона, а пытающихся более гибко работать с инвестором. Если такого толчка не произойдет, всё так и останется на бумаге.