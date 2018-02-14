Комитет Заксобрания Карелии одобрил законы по поддержке предпринимательства

Депутаты Законодательного собрания Карелии предложили расширить перечень видов предпринимательской деятельности, имеющей право на налоговые каникулы. По мнению отдельных парламентариев, туда необходимо включить туристический и гостиничный бизнес. Сейчас в республике некоторые новые индивидуальные предприниматели имеют налоговую ставку в размере 0%.

Кроме того, депутаты предложили дополнить перечень видов бизнеса, в отношении которых применяется патентная (упрощенная) система налогообложения. То есть индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством и ремонтом квартир, изготовлением мебели, ремонтом музыкальных инструментов, другими бытовыми услугами, при желании может перейти на патентную систему налогообложения.

Также на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам депутаты поддержали изменения в Закон «О налогах в республике Карелия». В законопроекте впервые в нашем регионе предложено применить вычет по налогу на прибыль для инвесторов, работающих в производстве биологически активных добавок к пище.

Законопроекты рассмотрят на ближайшем заседании Заксобрания 15 февраля 2018 года.