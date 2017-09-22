Центры по поддержке экспорта и малого предпринимательства появятся в Карелии

Корпорация развития Карелии выиграла конкурсы Минэка республики и получит субсидии на 10 миллионов рублей для создания двух центров: поддержки экспорта и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Оба Центра разместятся в Петрозаводске на территории бизнес-инкубатора (наб. Гюллинга,11).

Согласно подписанным соглашениям, в центре развития предпринимательства пройдут обучение 180 бизнесменов. Там же они смогут получить консультации по вопросам правового и информационного сопровождения бизнеса, подбора персонала, предоставления кредитов.

Основные задачи регионального Центра поддержки экспорта — консультирование отечественных и зарубежных предпринимателей для взаимовыгодного сотрудничества, проведение семинаров, конференций, бизнес-миссий для предпринимателей региона, продвижение продукции и услуг карельских предприятий на зарубежные рынки.