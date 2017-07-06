Цех по производству корма для форели появился в Карелии

Производственная площадка по изготовлению корма для рыб появилась на территории хладокомбината под Петрозаводском, сообщает деловая газета «Вести Карелии«. Инвестором проекта выступила компания «Карельские рыбные заводы».

Цех может производить до 17 тысяч тонн корма в год, что составляет 50% от потребностей всех форелеводческих хозяйств Карелии.

На начальном этапе завод будет выпускать 4 тысячи тонн из-за трудностей с лабораторным анализом продукции и высоких тарифов на электроэнергию. Как только эти вопросы решатся, предприятие выйдет на плановую мощность.