Три тысячи рабочих мест предложили создать в Карелии до конца года

До конца 2017 года в монопрофильных поселениях Карелии должно появиться 3051 новое рабочее место. Об этом заявили представители Фонда развития моногородов на заседании, которое накануне в Петрозаводске провел премьер-министр республики Олег Тельнов.

Вакансии должны открыться согласно приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов», реализация которой на федеральном уровне стартовала в ноябре прошлого года. Цель программы – снизить зависимость монопрофильных поселений от работающих в них градообразующих предприятий.

Для достижения поставленной цели в фонде планируют создавать рабочие места, не связанные с градообразующими предприятиями. План соответствующих мероприятий на уровне Карелии в январе разработало региональное Минэкономики.

Премьер-министр Олег Тельнов раскритиковал поставленную цель в три тысячи новых рабочих мест. По его словам, создание такого количества вакансий в моногородах региона за год нереально, особенно учитывая, что речь идет о вакансиях, не связанных с градообразующими предприятиями.

Представитель фонда Оксана Лежнева в ответ заявила, что в будущем целевые показатели могут корректироваться. В то же время методология, на основе которой были рассчитаны показатели, уже утверждена на федеральном уровне.

Отметим, что больше всего новых рабочих мест (908) по программе должно появиться в Сегеже. В Кондопоге фонд надеется на открытие 595 вакансий, в Надвоицах – 500, В Пудоже – 334. Во всех случаях речь идет о 2017 годе.