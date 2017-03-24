Плата за свет для социальной сферы и малого бизнеса поднимется на 9% с 1 июля

С 1 июля крупные потребители, которые подключены напрямую к сетям Федеральной сетевой компании, будут оплачивать только ставку ФСК, это 30 копеек за 1 киловатт-час. В то же время социальная сфера, а также малый и средний бизнес будут платить до 10 рублей за киловатт-час, в зависимости от энергопотребления.

Сложности ликвидации в Карелии так называемой системы перектрестного субсидирования (Последней мили, как ее называют энергетики) обсудили сегодня на совещании по проблемам законодательства по госрегулированию тарифов в топливно-энергетическом комплексе. Инициатором совещания выступила уполномоченный по правам предпринимателей Карелии Елена Гнетова.

Последняя миля — это схема перекрестного субсидирования, при которой крупные потребители, подключенные к магистральным сетям Федеральной сетевой компании, оплачивают не только ее тариф, но и тарифы распределительных сетей, к которым подключены жители. Таким образом крупные предприятия всегда оплачивали разницу между экономически обоснованным тарифом на электроэнергию и ее стоимостью для населения. Теперь, согласно закону об электроэнергетике, схема Последней мили в Карелии полностью ликвидируется. Затраты ликвидации перекрестного субсидирования лягут на плечи прочих потребителей — социальную сферу, а также на малый и средний бизнес.

По словам Марии Копосовой, первого заместителя председателя республиканского госкомитета по ценам и тарифам, с первого июля тарифы на электричество для этой категории повысятся на 8-9%.

— В Карелии 44 процента потребителей электроэнергии — это крупные предприятия: Кондопожский ЦБК, РЖД и Карельский окатыш. Они будут оплачивать по 30 копеек, а бюджетники, сельхозпроизводители, малый и средний бизнес возьмут на себя все бремя перекрестного субсидирования, — сообщила Мария Копосова.

Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью для населения в Карелии — один миллиард восемьсот миллионов рублей в год— именно столько «недоплачивают» жители. Эта сумма зафиксирована федеральным законодательством. То есть, именно эти потери будет оплачивать социальная сфера, а также малый и средний бизнес.

Тариф для населения по республике с 1-го июля 2017 года вырастет на 3,5 %.