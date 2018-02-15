Тарифы на электроэнергию для бизнеса в Карелии станут одними из самых низких на Северо-Западе

Стоимость электроэнергии для бизнеса в Карелии с 1 апреля снизится на 43% к уровню цены на 1 июля 2017 года. Об этом на брифинге в правительстве рассказала вице-премьер карельского правительства Оксана Чебунина.

Киловатт-час электроэнергии на высоком напряжении с НДС будет стоить 3 рубля 26 копеек, на низком, на котором работает в основном малый и средний бизнес — 5 рублей 57 копеек. Таким образом цена на электричество для бизнеса станет ниже, чем в Ленобласти, и одной из самых низких на Северо-Западе.

С весны прошлого года правительство Карелии начало разрабатывать дорожную карту по снижению стоимости электроэнергии, проект был защищен в Москве в Минэнерго России летом 2017-го. В результате намеченных мероприятий за второе полугодие тарифы были снижены на 18-20 %.

— С 1 января 2018 года произошло перерегулирование на текущий год по всем параметрам, — рассказала Оксана Чебунина. – В январе нам удалось убедить правительство России в необходимости включить Карелию в перечень особых регулируемых зон на оптовом рынке. 19 января вышло соответствующее распоряжение, и позавчера для Карелии была установлена цена покупки электроэнергии с оптового рынка, которая для республики составила 80 копеек. Для сравнения, сейчас сбытовая организация покупает электроэнергию по 2 рубля. Таким образом в результате нашей работы тарифы будут снижены на 41-43 % по отношению тарифам, которые были установлены на 1 июля 17 года.

После снижения тарифа экономия для бизнеса за 9 месяцев может достигнуть трех миллиардов рублей. По словам Чебуниной, льгота, установленная правительством России для Карелии, утверждена до 2023 года.

Вице-премьер также рассказала, что работа по оптимизации цены на электроэнергию будет продолжена. Будет просчитываться экономика всего сетевого хозяйства, которое есть в регионе. В том числе, возможно объединять сети там, где это выгодно.

— Прошедшие в декабре-январе массовые отключения показали, что вся энергосистема в Карелии разорвана на лоскутки. В настоящее время между сетевыми организациями ведутся переговоры о том, чтобы консолидировать сетевые единицы, чтобы в конечном счете повысить надежность электроснабжения и снизить тариф, — сказала Оксана Чебунина.

Тарифы для населения в Карелии по прежнему останутся самыми низкими на Северо-Западе. С повышения 1 июля цена киловатт-часа составит 3 рубля 38 копеек.