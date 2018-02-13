«Суоярвский хлебозавод» вновь будет выставлен на торги. В январе этого года аукцион по продаже республиканского предприятия не состоялся из-за отсутствия заявок. Его продавали за 22 миллиона 870 тысяч рублей.

В ходе выездного совещания в Петрозаводске по продвижению товаров карельских производителей глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию о дальнейшей судьбе предприятия. Руководитель региона, в частности, сказал, что определенный сегмент государственной собственности необходимо сохранять за государством, но если есть достойные инвесторы, то нужно рассматривать вопросы приватизации госпредприятий. Однако этот процесс, по-мнению Парфенчикова, должен быть прозрачным.

— Он («Суоярвский хлебозавод — прим. ред.) в любом случае будет существовать, дальше вопрос только о возможном эффективном собственнике, тогда возможно говорить о каких-то дальнейших действиях. Я не вижу каких-то проблем волноваться за его судьбу, — сказал Артур Парфенчиков.

В свою очередь министр сельского хозяйства региона Владимир Лабинов подтвердил, что завод будут продавать для того, чтобы пополнить бюджет и чтобы предприятие получило дальнейшее развитие с приходом нового инвестора.

— Такой острейшей необходимости его («Суоярвский хлебозавод — прим. ред.) продавать нет, но для целей пополнения бюджета это было бы на самом деле целесообразно. Если будет серьезный профильный инвестор, которого можно будет обременить обязательством по сохранению профиля — это будет правильное решение, — сказал Владимир Лабинов.

Министр также сказал, что из всех предприятий-производителей хлебобулочных изделий, которые он посетил, «Суоярвский хлебозавод» — предприятие самой высокой санитарной и производственной культуры».