Страшная месть на улице Горького

— Отключили свет в понедельник, 3 апреля, в 11:30, никто нас не уведомлял, в фитнес-клубе находилось на этот момент более трехсот человек; кто-то находился на тренажерах, кто-то был в саунах, кто-то в душевых… Могло произойти все что угодно, — собственник клуба «Фитнес Империя» Ирина Кульманова ярко описывает локальный блэк-аут, который случился в Гоголевском торговом центре Петрозаводска.

Ирина не знала, как объяснить клиентам, что произошло.

— Одно непонятно, почему поступили так бесчеловечно, — отключили, не подумав о последствиях. К нам начали поступать жалобы от людей. Вы такие-то, такие-то, вы нас обманули, мы приобрели абонементы. А у нас они на несколько месяцев — более четырех тысяч абонементов. Пока мы даже боимся представить, какие потери мы уже понесли за эти три дня, сумма большая. Мы можем просто обанкротиться, если электричество не включат, — негодовала Ирина Кульманова накануне, когда еще не было известно, вернется ли свет в здание.

Фитнес-клуб Ирины, как и все арендаторы, исправно платит за электроэнергию ежемесячно немалые суммы: киловатт сегодня для малого бизнеса стоит 8 рублей 90 копеек (впрочем, это совсем другая история). Несмотря на это, пять зданий Гоголевского комплекса, находящихся в собственности компании АО «Петромика» и запитанных от одной подстанции, были отключены от света за долги. Соответственно, работа около 80 компаний, субабонентов «Петромики», была парализована. К примеру, постояльцам гостиницы, которая также была обесточена, пришлось кутаться ночью в одеяла — отопление там тоже на электричестве. Некоторые магазины срочно заказали дорогостоящие дизель-генераторы, чтобы продолжить работу.

Ильсия Зиннатулина, гендиректор «Петромики», рассказала свою версию конфликта: 6 декабря прошлого года прошла внеплановая проверка электрооборудования. Она выявила, что перегорел прибор учета на трансформаторе. Был составлен акт, в течение двух дней прибор заменили, а за два месяца заплатили по показателям прошлого года, по нормативу.

— Я считала, что вопрос исчерпан, но потом выяснилось, что какие-то суммы они хотят с нас взыскать. Ко мне пришла претензия за потребленную электроэнергию, мы ответили, что не имеем задолженности, приложили все документы, но ответа нам так и не пришло. «Энергокомфорт. Карелия» предъявил к нам долг — 12 миллионов рублей.

По словам Ильсии Зиннатулиной, в месяц АО «Петромика» платит около полутора миллионов рублей — в зависимости от сезона, а энергетики предъявили счет за 23 дня, в котором почти годовые траты на электричество всего комплекса зданий. Закон позволяет считать потери сетевиков по максимальной мощности потребления.

Платить АО «Петромика» отказалось, энергетики выключили рубильник — отомстили сразу всем.

В свою очередь в пресс-службе Петрозаводских коммунальных сетей — они проводят отключения по договору с «Энергокомфортом. Карелия» — настаивают, что владельцы Гоголевского центра задолжали за энергоснабжение 12 миллионов рублей.

— Мы обнаружили незаконное подключение к сетям и выставили счет по сечению кабеля, — рассказали в ПКС. – Приборов учета электроэнергии в торговом центре нет, поэтому в таком случае измеряется сечение электрического кабеля и стоимость потребленного ресурса высчитывается по установленной законом формуле. Получилось 12 миллионов рублей.

В пресс-релизе ПКС говорится: «Потребителю были направлены уведомления о предстоящем частичном ограничении подачи электроэнергии объекта на 30 марта и полном ограничении на 3 апреля».

«Ответной реакции должника как на февральские, так и на мартовские уведомления не последовало, потребитель на диалог не пошел. 30 марта специалисты АО «ПКС» не были допущены в энергоустановки, принадлежащие АО «Петромика», для частичного ограничения объекта, что привело к полному отключению всего торгового центра. Иными словами, АО «Петромика» своими действиями не позволило сохранить электроснабжение добросовестных субабонентов».

Гендиректор «Петромики» в свою очередь сообщила, что ей непонятна позиция «Энергокомфорта», который мог бы обратиться в суд, а не решать вопрос таким жестоким способом.

Любопытно, что несколько крупных магазинов, находящихся в центре — магазины «Кей», «Смарт» и «Детский мир», «Магнит» — платят напрямую «Энергокомфорту», но получают электричество через подстанцию «Петромики». Они тоже остались без света.

Руководитель магазина «Кей» в Петрозаводске Роман Ойнонен сообщил, что направил заявление в прокуратуру и будет требовать проверки действий энергетиков.

— Мы, по оценочным данным, несли убытки около пяти миллионов в день и сейчас рассматриваем дальнейшие наши действия — обращение в суд с иском к «Энергокомфорту», — сказал Роман Ойнонен.

Свет в здания Гоголевского торгового центра после трехдневной блокады вернули.

Ильсия Зиннатулина сообщила «Республике», что подала иск в суд о незаконном отключении от электроэнергии, копия направлена в «Энергокомфорт».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова намерена также проверить обращения предпринимателей Петрозаводска, которые пожаловались на действия монополистов. Омбудсмен открыто заявила, что этот конфликт — война энергетиков с бизнесменами. Елена Гнетова сообщила, что запрос для проверки уже направлен в республиканское УФАС.

Таким образом, история с электрической блокадой карельских предпринимателей карельскими же энергетиками еще получит продолжение. Впереди — суды, и этот компромисс — временный.

История с бесцеремонным отключением потребителей от электричества за долги — не первая в Карелии. И, судя по всему, это нормальная практика монополистов, на стороне которых закон. «Республика» писала о жительнице Петрозаводска Елене Андриановой, которой энергетики предъявили счет в полтора миллиона рублей, когда выяснили, что у нее неисправен счетчик. Ей отключили свет несколько месяцев назад, суд она проиграла, а долг вернуть пенсионерка Елена Андрианова не сможет никогда.