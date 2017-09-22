Стоимость продуктовой корзины с начала года повысилась на 7 % в Карелии

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Карелии в

августе составила 4628,80 рубля в расчёте на месяц, сообщает Карелиястат. Снижение по сравнению с июлем составило 4,3%. однако с начала года продуктовая корзина подорожала на 7,1%.

Темпы инфляции по этому показателю по сравнению с прошлым гоом немного снизились. К примеру, продуктовая корзина за январь — август 2016 года подорожала на 7,7%.

Небольшое снижение стоимости минимального набора продуктов по сравнению с июлем вызвано, в первую очередь, притоком свежих дешевых овощей. Цена на них в среднем упала на 20% за последний месяц.