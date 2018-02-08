Средние цены на «вторичку» в Карелии упали

Цена за квадратный метр жилья в конце 2017 года в Карелии составила 47 094 рубля, сообщает сайт Карелиястата. При этом в 2016 году цена колебалась в районе 49,5 тысячи рублей. Больше всего снизилась цена на вторичное жилье в типовых домах эконом-класса. Стоимость квадратного метра упала сразу на 7 тысяч, с 48 467 руб. до 41 011 руб.

Средние цены на жилье на первичном рынке тоже упали, однако за счет жилья эконом-класса. Квадратный метр в типовых квартирах подешевел с 48 222 руб. до 46 951 руб. Квартиры в новом жилье улучшенного качества, наоборот, подорожали с 51 396 руб. до 53 212 руб.