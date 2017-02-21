Спасти рядового бизнесмена

Формы поддержки бизнеса в России в последнее время изменяются. Если раньше главным видом помощи предпринимателям в регионах были гранты, с начала 2017 года денег на безвозвратной основе начинающие коммерсанты больше не получают. Отныне выделенные государством средства надо возвращать. В таких условиях власти Карелии готовы сильнее помогать бизнесу с льготными кредитами. Для этих целей в республике работает Гарантийный фонд, а скоро на его базе появится и специальная микрофинансовая организация. Разбираемся, где взять деньги на бизнес, и главное – как их потом вернуть.

Гарантийный фонд Республики Карелия (фонд поручительств), создан в 2009 году, как некоммерческая организация, и является одной из форм государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Основная задача фонда – помогать предпринимателям в получении заемных средств. Фонд предоставляет кредитору гарантийные обязательства для банков в форме поручительства. Гарантийный капитал фонда сформирован за счет регионального и федерального бюджетов и составляет более 400 млн. рублей.

Форель с гарантией

Руководитель организации Вера Гришкова рассказывает, что участие фонда, по сути, спасло целую отрасль карельской экономики. Когда в конце 2014 года случился кризис, все банки ужесточили требования по кредитам. Под ударом в первую очередь оказались форелеводческие хозяйства республики. Теперь, чтобы получить деньги, форелеводам нужно предоставлять банку в залог недвижимость и оборудование, а не рыбу, как было раньше.

— Форелеводческое хозяйство – это чаще всего избушка на озере и садки. Там нет больших промышленных площадей и дорогостоящего оборудования. Главное богатство – это рыба, — говорит Вера Гришкова.

Форелеводы стали бить тревогу. Без кредитов рыбу не на что было кормить. Поручительство Гарантийного фонда помогло предпринимателям получить деньги.

В 2015 году субъекты малого бизнеса с помощью Гарантийного фонда получили 610 миллионов рублей. 331 миллион из этой суммы — кредиты форелеводов. В 2016 году общая сумма кредитов, за которые поручился фонд, выросла до 640 миллионов. И больше половины суммы — снова за производителями рыбы.

Фонд может поручаться максимум за 50% суммы кредита. Причем организация не требует никакого залогового обеспечения. Единственное, что платят предприниматели – это комиссионное вознаграждение (максимально 2,75% от суммы поручительства). Сравните: страховые компании, где форелеводы страхуют рыбу, берут 10%.

Поддержка бизнеса в районах

— Иногда приезжаешь в районы, говоришь с предпринимателями, а они жалуются: «Ну вы там далеко в Петрозаводске. Вы нас не охватываете». На самом деле это не так, — говорит Вера Гришкова. — Хотя, надо признать, в 2014 году с помощью Гарантийного фонда кредиты получали в основном предприниматели из Петрозаводска (83% от всех клиентов). Мы этот момент учли. И в 2015 и 2016 годах мы работали над тем, чтобы предпринимателям из районов было проще с нами сотрудничать. Мы обновили наш сайт. Теперь подать заявку на кредит можно прямо с сайта Гарантийного фонда, у нас много банков-партнеров. Также с помощью нашего сайта в режиме онлайн можно задать специалисту вопрос по условиям кредитования.

— Получение кредита – всегда сложное дело для предпринимателя. Участие Гарантийного фонда не затрудняет этот процесс лишними процедурами и переговорами. Не нужно никуда выезжать, не нужно прилагать дополнительные усилия. Бизнесмен практически не контактирует с фондом, а взаимодействует напрямую с банком, — объясняет Вера Гришкова.

Все это помогло увеличить количество обращений в Гарантийный фонд предпринимателей из районов республики. На 1 января 2017 доля финансирования, которое получено за переделами Петрозаводска, составила 40%. Фонд работает с предпринимателями в 15 районах республики. Самые крупные кредиты по поручительству фонда получили коммерсанты Медвежьегорского, Кондопожского и Пряжинского районов.

Как получить поручительство Гарантийного фонда. Пошаговая инструкция Представьте, что вы бизнесмен в поселке Лоухи. И вам нужен кредит на 3 миллиона. Вы приходите в местное отделение Сбербанка и говорите: «Хочу три миллиона для развития бизнеса».

Вам отвечают, что нужно предоставить залог на эту сумму. И здесь есть один момент. Допустим, у вас есть квартира или дом, который стоит 5 миллионов рублей. Когда банк оформляет эту недвижимость в качестве залога, он применяет дисконт – и может оценить ваш дом в 2 или 2, 5 миллиона. То есть получается, что ваше имущество дороже суммы, которую вы хотите взять, но для залога этого все равно не хватает.

В таких случаях банк предлагает воспользоваться поручительством Гарантийного фонда. Вы соглашаетесь. Дальше фонд работает с банком напрямую. И предприниматель тоже. Ему нужно только предоставить необходимый пакет документов и прямо в отделении банка написать заявку в Гарантийный фонд.

Банк сам связывается с фондом, отправляет туда заявку предпринимателя и копии документов. Гарантийный фонд рассматривает заявку 3 дня и сообщает банку о своем решении. Дальше составляется трехсторонний договор поручительства. Предпринимателю остается только подписать его и оплатить Фонду комиссию.

Что делать с долгами

Если предприниматель не возвращает кредит, то банк выставляет требование к Гарантийному фонду о выплате долга. Фонд платит ту часть, за которую поручался, и автоматически по закону становится для бизнесмена кредитором. Банки в этом случае действуют по своим схемам: реструктуризуют долг, могут объявить предпринимателя банкротом, реализовать залог. Фонд действует по-другому.

— Наша задача в такой ситуации – не утопить бизнес, помочь. Ведь чаще всего предприниматель не платит не из злого умысла, а потому, что у него проблемы, — говорит Вера Гришкова. — Если есть шансы сохранить бизнес, мы пытаемся решить вопрос, договариваемся о рассрочке погашения задолженности без процентов. Если предприниматель уже банкрот, мы, конечно, пытаемся максимально вернуть деньги в фонд.

Как работает гарантийный капитал

Гарантийный фонд размещает свой капитал на депозитах в крупных банках, зарабатывает проценты и из этих средств платит банкам по гарантиям. С 2009 по 2017 год капитал фонда увеличился на 117 млн. рублей. А выплаты банкам за бизнесменов составили 70 миллионов. Так что фонд можно по праву назвать эффективным финансовым инструментом.

Это подтверждают и ежегодные экспертные оценки. Национальное рейтинговое агентство пятый год присваивает Гарантийному фонду Карелии высокий индивидуальный рейтинг кредитоспособности. Такая высокая оценка важна не только для статуса самой организации, самое главное, что поручительство фонда не приводит к росту процентной ставки и делает кредиты более доступными для бизнесмена.

Микрофинансовая организация

К апрелю этого года правительство Карелии на базе Гарантийного фонда создаст микрофинансовую организацию. Ее капитал будет так же сформирован из регионального и федерального бюджетов. Сейчас специалисты оформляют необходимые документы.

МФО будет предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса кредиты до 3 миллионов рублей. Ставка кредитования будет не выше 10% годовых.

— Сейчас ни в одной кредитной организации нет такой низкой ставки, — говорит Вера Гришкова. — Иногда бизнесмену, особенно в районе, нужен совсем небольшой кредит. Но получить займ на 300 или 500 тысяч сейчас крайне сложно. Когда речь идет о таких суммах, банки чаще всего предлагают предпринимателю потребительский кредит, но по нему процент гораздо выше.

Также банки практически не кредитуют стартапы. Новая микрофинансовая организация должна помочь начинающим карельским бизнесменам. Эта новая форма поддержки даст хорошие результаты, уверена директор Гарантийного фонда.