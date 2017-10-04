Спасение голодающих

«Пряжинское» лихорадит, но уже совсем по-новому. Если еще пару дней назад скот было нечем кормить и голодное мычание коров разносилось по округе, то теперь на ферме тишина. Животные заняты едой, а работники едва успевают разгружать подъезжающие машины с провизией. Помогают кто чем может: от овощей до фруктов. Утром даже пришла пенсионерка из Пряжи с тележкой травы, которую сама скосила.

Добровольцы постоянно привозят корм для животных. Фото: «Республика»/Максим Алиев Добровольцы постоянно привозят корм для животных. Фото: «Республика»/Максим Алиев

Вторую партию в 12 тонн комбикорма привез фонд «Мельница». Его закупили на деньги, которые перечислили сердобольные граждане. Общая сумма пожертвований днем 3 октября перевалила за 400 тысяч рублей.

Сбор средств остановили, но деньги продолжают поступать — видеообращение, опубликованное в соцсетях, все еще набирает просмотры.

В это же время в здании Пряжинской администрации идет работа куда более незаметная, но от ее итога полностью зависит положение дел на ферме. В Пряже собрались министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов, нынешний собственник и нынешний генеральный директор «Пряжинского» Айво Халлист, директор совхоза «Ильинский» Антонина Жеребцова и гендиректор предприятия «Нива-1» из Ленобласти Сергей Демкович. Его компании Халлист задолжал крупную сумму, и по суду часть скота оказалась в залоге у «Нивы».

Глава Минсельхоза объявил собравшимся поручение главы Карелии: кризис в «Пряжинском» нужно разрешить максимально быстро, поэтому без оформленного документально решения он отсюда не уедет. Республиканские власти предложили предпринимателям следующую схему выхода из острой фазы кризиса: скот, находящийся в Пряже, покупает государственное предприятие «Ильинское». Оно же берет в аренду производственные помещения и оборудование, необходимые для работы молочной фермы. Работники, которые хотят трудиться на ферме, переходят на работу в «Ильинское».

По сути, создается некий филиал успешного государственного предприятия на базе погибающего частного. Сам Халлист, который фактически не занимался скотом, а сдавал ферму в аренду, от управления производственными процессами должен быть устранен, а главным администратором молочной фермы в Пряже становится директор «Ильинского» Антонина Жеребцова.

С таким решением сам Халлист не спорит и договор подписать готов, но участие с сделке третьей стороны усложняет процесс. Без согласия залогодержателя скота продать коров невозможно, а деньги от продажи должны поступить «Ниве-1» в счет погашения долга.

Переговоры по поводу условий сделки начались с самого утра и продолжались до конца рабочего дня. К вечеру в администрации Пряжи даже закончилась бумага, чтобы распечатать очередной вариант текста договора.

Пока стороны договаривались, глава Минсельхоза Карелии поехал лично взглянуть на состояние дел на ферме. К слову, сам министр начинал свою работу зоотехником в племенном хозяйстве «Смена». Из коровника он вышел со словами: «Положение не катастрофичное» — и собрал работников на встречу.

— Два собственника, которые сегодня конфликтуют, не в состоянии договориться, и если оставить все как есть, ситуация здесь улучшаться не будет. Накануне, по нашей информации, 40 голов скота реализовали на мясо, и мы посчитали, что этот процесс надо прекратить. Будем сидеть до ночи, пока точку в этом споре не поставим. Это решение было принято на планерке у главы Карелии, — объяснил Владимир Лабинов.

Работники — кто-то с надеждой, кто-то с недоверием — слушали гостя. Слишком долго на ферме было плохо, чтобы сразу стало хорошо, а уход под крыло соседей из Олонецкого района восприняли с двояким ощущением: с одной стороны, появилась надежда на лучшее, с другой – как бы не лишиться своей фермы. Все-таки главное предприятие «Ильинского» в Олонецком районе.

Владимир Лабинов на встрече с работниками АО «Пряжинское». Фото: «Республика»/Максим Алиев Владимир Лабинов на встрече с работниками АО «Пряжинское». Фото: «Республика»/Максим Алиев На встрече с работниками. Фото: «Республика»/Максим Алиев

— Я могу сказать, что если мы наладим надлежащее кормление животных в течение месяца, то мы приведем состояние коров к средней упитанности. Это значит, что мы повысим молочную продуктивность. Тогда будет понятно, что этот скот может находиться здесь и продуцировать здесь. Все будет зависеть от вас. Если вы в состоянии обеспечить функционирование стада, как это было в «Пряжинском» несколько лет назад, когда я здесь был, то никаких вопросов по перемещению скота в Олонецкий район не возникнет. Благополучие вашего хозяйства в руках администратора и вас самих, — сообщил работникам хозяйства глава регионального Минсельхоза.

— Завтра мы определимся по технологическому процессу и все обговорим. Я вижу, что вы работать умеете. Скот очень чистый, хоть и худой. Я думаю, что все будет нормально, если вы хотите работать, — рассказала Антонина Жеребцова работникам.

«Если стабилизируется предприятие, в любом случае люди сюда потянутся снова», — заверили работники. Впрочем, «стабилизировать» ферму придется своими руками в прямом смысле слова. За несколько лет вся техника либо сломалась, либо была продана. Хозяева не слишком заботились о сохранении того, что есть. Еще утром последняя грузовая машина фермы, которая оставалась на ходу, уехала с металлоломом в неизвестном направлении.

Здесь даже не осталось кормораздатчика, теперь его заменяют руки, лопаты и вилы. Впрочем, работники рады уже тому, что скотина не голодная, а корм для коров вручную раскидывать – не привыкать.

Запасы фермы постепенно копятся. Еще до оформления документов на скот совхоз «Ильинский» прислал машину силоса. Более 400 тысяч рублей, которые собрали люди благодаря инициативе благотворительного фонда «Мельница», пойдут на закупку комбикормов.

«Мы консультируемся с работниками предприятия. Наша задача – купить тот корм, который в дальнейшем будет использоваться на ферме. Сейчас будет закупать высокопротеиновые корма, их будут давать чуть позже, когда удастся откормить стадо», — говорит исполнительный директор фонда «Мельница» Катерина Ефремова.

На ферме она впервые появилась лишь несколько дней, но ее здесь уже все хорошо знают. Да и в сообщениях СМИ ее нередко представляют как работника фермы. «Появился еще один пункт в профессиональной карьере», — смеется она, показывая СМС с платежами, которые продолжают поступать от благотворителей, несмотря на закрытие сбора средств.

Ближе к 6 часам вечера после семи часов переговоров в администрации Пряжинского района все участники сделки приходят к компромиссу и договор купли-продажи скота все-таки подписывают.

Согласно документу, государственное предприятие «Ильинское» покупает у АО «Пряжинское» стадо, при этом деньги за коров, находящихся в залоге, получает компания «Нива-1».

«Договор купли-продажи предполагает комиссионное составление гуртовой ведомости, которая будет отражать поголовное описание продаваемого скота с указанием живой массы и степени упитанности. На основании ведомости по среднерыночным ценам, сложившимся на скот, предназначенный для забоя, будет определена стоимость контракта. Мы ни в коей мере не предполагаем менять направление деятельности предприятия. Скот с сегодняшнего дня будет надлежащим образом обслуживаться. Такие обязательства взяло на себя предприятие «Ильинское», — прокомментировал подписание министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

На сегодня проблема с «Пряжинским» разрешилась, но говорить о том, что предприятие спасено, пока рано. По сути, руководство республики организовало спасательную операцию, «эвакуировав» скот и людей в другое, более успешное предприятие. Договор аренды на имущество подписан на 11 месяцев по нескольким причинам. Во-первых, чтобы подписать договор на более длительный срок, нужна регистрация документа, во-вторых, «Пряжинское» без серьезных финансовых вливаний будет тяжкой ношей для успешного «Ильинского». Инвестировать же в «Пряжинское», не являясь его собственником, рискованно.

Наиболее перспективный вариант – приход ответственного собственника, который сможет построить новые корпуса на месте устаревших, оформит документы на земельные участки (как выяснилось, этого предыдущий владелец не сделал) и сможет наладить в Пряже современное молочное производство.

Одним из наиболее вероятных инвесторов может оказаться та самая компания «Нива-1», которая, по словам ее акционеров, несколько лет назад дала денег Халлисту на развитие «Пряжинского», а теперь судится с ним. Акционеры компании подтверждают готовность вкладывать средства в «Пряжинское», при этом уверяют, что их молочные фермы, находящиеся в Ленобласти, работают вполне успешно.

Не менее сложная ситуация со зверофермой, где содержатся пушные звери. Скорее всего, молочное и пушное направления деятельности «Пряжинского» сохранить в едином управлении не удастся. Сейчас потенциальный инвестор направил корм для зверьков, чтобы сохранить животных, но предприятие должно пройти нелегкий путь к полноценной работе,и будущим собственникам придется в первую очередь столкнуться с множеством юридических вопросов.