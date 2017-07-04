Сотрудники зверофермы в Карелии выйдут на забастовку из-за задержки зарплаты

Сотрудники зверофермы АО «Пряжинское» в Карелии 5 июля в 8:15 выйдут на забастовку из-за задержки зарплаты. Об этом сообщает «Столица на Онего». По данным издания, люди уже три месяца не получали деньги за свой труд.

Как сообщает издание, работники предприятия озабочены ситуацией на животноводстве: нынешнее руководство вывозит с фермы остатки «ремонтного» стада, нетелей до двух лет. Также 55 голов было отправлено индивидуальному предпринимателю в Ужесельгу, а главный республиканский ветврач дал разрешение на вывоз еще 50 голов скота в Вологду, на ООО «Мяскомпродукт » – на убой.

Акционеры предприятия опасаются, что хозяева распродадут последнее неарестованное имущество. В ближайшее время они планируют обратиться к главному государственному ветеринарному инспектору республики Ирине Кузнецовой и к главе республиканского Минсельхоза Оксане Гаврош.

Напомним, проблемы на АО «Пряжинское» начались в прошлом году. С сентября на предприятии начались перебои с зарплатой, в январе 2017-го работники вышли на забастовку: к тому времени они не получили деньги даже за октябрь 2016 года. У предприятия также накопились большие долги перед энергетиками и кредиторами, судебные приставы арестовали несколько грузовых машин, принадлежавших зверосовхозу.

В 2017 году на предприятие пришел новый генеральный директор Олег Кочетков. С начала года удалось решить часть проблем, в том числе частично погасить долги по зарплатам и электроэнергии, а также разрешить вопрос с арестованным транспортом.