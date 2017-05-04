Соглашение о сотрудничестве Карелии и провинции Фуцзянь подпишут в сентябре

Соглашение о сотрудничестве между Карелией и китайской провинцией Фуцзянь планируется подписать в сентябре 2017 года. Об этом на брифинге в правительстве республики рассказал и. о. министра экономического развития и промышленности Евгений Жирнель.

По словам главы ведомства, в сентябре в провинции пройдет очередной саммит БРИКС (международное объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку). Именно на нем должно состояться подписание документа. В соглашении, как ожидается, будут прописаны конкретные направления партнерства между двумя регионами.

В общих чертах эти направления стали ясны после визита китайской делегации в Карелию в марте и ответного визита представителей карельской власти и бизнеса в Фуцзянь в апреле 2017 года. Как отметил Жирнель, в ходе апрельского визита карельская делегация посетила ряд предприятий и местный университет. Предполагается, что между последним и ПетрГУ будет развиваться взаимодействие, выражающееся не только в студенческом обмене, но и в совместных исследованиях.

Во время поездки в Китай карельская делегация также обсуждала с коллегами из Поднебесной возможность привлечения в республику китайских туристов. Ранее вице-премьер Юрий Савельев отмечал, что в ближайшее время в Карелии будет разработана программа China friendly, призванная адаптировать регион для азиатских туристов.