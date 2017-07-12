Семьи с двумя детьми смогут купить автомобиль на 10% дешевле

Правительство вновь продлило программу льготного автокредитования, сообщает «Коммерсантъ». Ее новшеством в этом году станут дополнительные меры поддержки для определенных категорий заемщиков. Так, семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на скидку 10% от первоначальной стоимости автомобиля по программе «Семейный автомобиль».

Впервые покупающие машину граждане получат скидку 10% по программе «Первый автомобиль». На реализацию этих новаций выделено 3,75 млрд руб.

В правительстве рассчитывают, что данные адресные меры помогут дополнительно реализовать не менее 58,35 тыс. автомобилей. Всего же в 2017 году по программе льготного автокредитования планируется реализовать 408,35 тыс. автомобилей. На поддержку отечественного автопрома в 2017 году в бюджете заложено 62,3 млрд руб., из которых по 10 млрд руб.— на льготное автокредитование