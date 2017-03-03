Самые успешные инвестпроекты 2016 года назвали в Минэкономразвития Карелии

Пять успешно реализованных в прошлом году в Карелии инвестпроектов назвал Евгений Жирнель, и. о. министра экономики Карелии, на коллегии, где были подведены итоги работы ведомства за 12 месяцев.

Модернизация Сегежского ЦБК, инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР», восстановление Онежского судостроительного и судоремонтного завода, строительство завода ориентированно-стружечных плит OSB, реконструкция и модернизация Соломенского лесозавода. Эти проекты Минэкономразвития Карелии в итоговом отчете за прошлый год считает самыми крупными в регионе.

По состоянию на начало 2017 года реализуются или планируются к реализации на территории республики до 2020 года 78 инвестиционных проектов. В рамках сопровождения проектов по принципу «одного окна» с участием АО «Корпорация развития Республики Карелия» находится 92 проекта. Общий объем планируемых инвестиций по ним — более 85 миллиардов рублей. Предполагается создание около 9 тысяч новых рабочих мест.