Рыбный максимум

Достижения рыбной отрасли впечатляют. Это отметил во вступительном слове на заседании совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса руководитель региона Артур Парфенчиков.

− В прошлом году рыбодобывающие предприятия и предприятия аквакультуры республики достигли максимальных результатов работы, начиная с 1992 года. В секторе аквакультуры наблюдается постоянный рост производства товарной рыбы за счет открытия новых предприятий и расширения мощностей действующих хозяйств, − подчеркнул Артур Парфенчиков.

Об итогах работы отрасли рассказал министр сельского хозяйства Владимир Лабинов. Он проинформировал собравшихся, что в 2017 году Карелия заняла второе место по объемам выращивания объектов аквакультуры – 24,8 тысячи тонн, уступив лишь Ростовской области. А суммарный объем добычи и выращивания рыбы в Карелии составил 118 тысяч тонн.

К новым рекордам

По информации министра, в 2017 году на территории Карелии действовали 58 рыбоводных хозяйств, в которых около 1200 работников. В прошлом году пять новых рыбоводных хозяйств приступили к выращиванию рыбы.

Министр отметил, что в 2018 года государство продолжит субсидирование рыбоводной отрасли. В частности, запланировано возмещение 30% затрат на новое оборудование для переработки рыбы, приобретенное не только в текущем, но и минувшем году.

Будут выделены гранты для сельхозкооперативов в области аквакультуры и субсидии на инвестпроекты по реконструкции или модернизации предприятий отрасли.

Предусмотрены и новые меры поддержки.

— Сейчас мы вносим в наши правила дополнительные направления поддержки – это возможность субсидирования коротких кредитов для закупки, главным образом кормов и племенного материала для рыбоводов. Я думаю, что в течение двух месяцев до наступления теплого периода мы этот вопрос решим, − рассказал Владимир Лабинов.

По словам министра, в 2018 году в республике будет продолжена реализация ряда инвестиционных проектов. В Беломорском районе начнут возводить цеха по переработке рыбы и водорослей. Предприятие первичной переработки рыбы на базе форелевого хозяйства ООО «Онежская форель» планируется построить в Медвежьегорском районе. Кроме того, в Карелии идут работы по созданию ихтиопатологической лаборатории для контроля за качеством выпускаемой продукции и входящего сырья. Первые испытания показали конкурентоспособность рыбных кормов, выпускаемых новым заводом в Петрозаводске.

Уже сейчас Карелия выращивает более 75% всей российской форели. По мнению министра, предпринимаемый правительством комплекс мер позволит поставить в 2018 году новый рекорд — не менее 26,5 тысячи тонн.

Рыбий жир и мука

— Активное развитие аквакультуры в Карелии делает актуальным вопрос утилизации отходов производства, — отметил Артур Парфенчиков.

Председатель Карельского общества форелеводов Виталий Артамонов привел следующие данные: в 2017 году на 7 крупнейших хозяйств пришлось 900 тонн технологических отходов, на 44 малых предприятиях — 490 тонн. Средняя нагрузка организаций: крупные — 129 тонн, малые — 11 тонн.

Кардинально проблему может решить новое производство. В середине июня этого года известный форелевод Николай Федоренко планирует запустить завод по переработке и утилизации рыбных отходов.

— Немецкое оборудование уже закуплено и доставлено в республику. Производство планирую начать в середине июня, — отметил Николай Федоренко.

Станки будут производить около тонны рыбных отходов в час, площадь будущего предприятия составит 550 квадратных метров. Предприниматель отметил, что на организацию производства уже затрачено около 50 миллионов рублей собственных средств.

По словам Николая Федоренко, благодаря новому заводу производство рыбы станет безотходным.

— Будет производится три вида жира: медицинский — для производства витаминов и капсул, ветеринарный — употребляется при производстве комбикормов и технический — для разнообразных нужд. Оставшееся пойдет на производство рыбной муки, — рассказал форелевод.

В планах предпринимателя — закупка отходов рыбоводства у соседей. По его словам, предварительные договоренности об этом уже имеются.