Рыбное место

Первый в Карелии завод по производству корма для рыб пока не работает в полную силу. Только завершилась отладка оборудования, и полноценный корм предприятие выпустило сегодня утром — за пару часов до визита сюда врио главы Карелии Артура Парфенчикова и руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Практически все ингредиенты для корма российские, кроме, пожалуй, главного — рыбной муки. Ее привозят из Марокко. Тем не менее, это уже большой шаг к тому, чтобы порвать серьезную зависимость наших форелеводов от европейских производителей.

Оборудование рассчитано на выпуск 12 тысяч тонн корма в год, но эти цифры — перспективные планы. Пока завод будет выпускать 4 тысячи тонн корма — чтобы обеспечить нужды собственных форелеводческих хозяйств, принадлежащих компании «Карельские рыбные заводы».

Чтобы загрузить производство по максимуму, нужно решить сразу несколько задач. Самая важная и затратная — создание лаборатории по контролю за качеством поступающего сырья и готовой продукции. Пока придется ездить в Москву с образцами, а это долго и дорого. Другая проблема, решить которую не менее важно, но гораздо проще — подведение к производству природного газа и электричества. Все сети неподалеку, но на период тестовых испытаний инвесторам приходится пользоваться мощностями собственного дизельного генератора.

Завод по производству рыбного корма. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Завод по производству рыбного корма. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Завод по производству рыбного корма. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Гранулы рыбного корма напоминают сухой корм для животных. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Завод по производству рыбного корма. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Завод по производству рыбного корма. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

Сразу же после посещения нового завода делегация отправилась в правительство, где прошло совещание, посвященное рыбохозяйственному комплексу Карелии.

Республика находится на четвертом месте в России по выращиванию товарной рыбы. В год здесь производится около 24 тысяч тонн форели, но до сих пор не было предприятий по изготовлению корма, а икру для мальков приходится закупать за границей.

Зависимость форелеводов от заграничных поставок диктует динамику цен. За последние несколько лет сложилась ситуация, когда стоимость корма составляет около 80% от конечной цены продукта, а малейшие колебания курса евро отражаются на ценниках магазинов.

Создание собственной базу производства корма и своей селекционной икры в таких условиях приобретает характер стратегической задачи, обеспечивающей то самое импортозамещение, о котором говорят последние несколько лет.

Помимо создания нескольких заводов по производству рыбного корма, в планах превратить существующий рыбзавод в Беломорском районе в современное предприятие по выращиванию селекционной икры форели.

— Мы включили строительство Выгского селекционного центра в федеральную адресную инвестиционную программу. Она находится в так называемом листе ожидания, и нам, Артур Олегович, надо совместно, используя возможности комиссии (по подготовке к 100-летию Карелии прим.ред.), подключиться к работе, чтобы финансирование было выделено, — отметил на совещании заместитель министра сельского хозяйства России и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По словам врио главы Карелии Артура Парфенчикова, власти региона готовы значительно расширить меры поддержки форелеводов республики.

Артур Пафенчиков врио главы Карелии Поручаю правительству Карелии разработать меры поддержки создания селекционно-племенного центра на принципах частно-государственного партнерства, меры поддержки импортозамещающего кормопроизводства для рыбной отрасли, меры поддержки развития кооперации, объединяющей не менее четырех производителей суммарным объемом производства товарной продукции не менее 500 тонн.

Чтобы работа шла эффективнее, Артур Парфенчиков поручил создать совет по развитию рыбохозяйственного комплекса Карелии. В него помимо чиновников войдут и представители бизнеса, которые напрямую занимаются форелеводством.

Итогом работы должно стать не только увеличение объемов карельской форели, но и поиск баланса, когда промышленное производство не наносит невосполнимого ущерба экологии региона.