Руководители торговых предприятий считают ситуацию в Карелии удовлетворительной

Карелиястат опубликовал результаты проведенного обследования конъюнктуры и деловой активности среди руководителей предприятий оптовой торговли в Карелии.

Согласно приведенным данным, благоприятной ситуацию на рынке считают только 6,1% из 33 опрошенных руководителей предприятий. 9,1% полагают, что ситуация складывается неблагоприятная, а 84,8% респондентов назвали положение удовлетворительным.

Оптимистичнее всего настроены руководители предприятий, торгующих продуктами питания. Среди них больше 10% считают положение благоприятным, а негативнее всего настроены торговцы топливом. Все они высказали мнение, что ситуация на рынке неблагоприятная.