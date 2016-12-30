Росстат спрогнозировал рекордно низкую инфляцию в России

По предварительным данным Росстата, в 2016 году инфляция в России составила 5,4 процента. Как указывает РБК, показатель оказался ниже спрогнозированного Министерством экономики и ЦБ и стал рекордно низким в новейшей российской истории.

По итогам года цены на продукты выросли на 4,6%, на непродовольственные товары — на 6,5%, на услуги – на 4,9%. Окончательные данные Росстат представит 10 января, однако уже сейчас ведомство прогнозирует, что показатель будет рекордно низким. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2011 году, когда инфляция составила 6,1%.