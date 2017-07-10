«Россети» намерены вложить 6 миллиардов в электроэнергетику Карелии

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор ПАО «Россети» Олег Бударгин подписали соглашение во время визита правительственной делегации на остров Валаам 10 июля. Согласно документу, энергетическая компания увеличивает объем инвестиций в электросети с 2,8 до 5,8 миллиарда рублей.

Программа предполагает повышение надежности электроснабжения населенных пунктов и ключевых инвесторов, улучшение его качества, сокращение сроков и стоимости техприсоединений, улучшение энергоэффективности в части снижения потерь. Всего этого намерены достигнуть благодаря комплексной реконструкции подстанций и линий.

Кроме того, планируется строительство первой в Карелии цифровой РЭС. На сегодняшний день таких электростанций в стране всего пять.

При этом, сообщил Олег Бударгин, инвестиции не скажутся на тарифах для конечных потребителей.

— Мы готовы работать в рамках существующих тарифов, тариф должен работать на развитие, а не на сдерживание, — отметил гендиректор ПАО «Россети». — Мы готовы поддержать производителей, которые будут потреблять электроэнергию. И каждый потребитель, который будет подключен, будет влиять на снижение тарифа.

Артур Парфенчиков отметил, что проблема тарифов на электроэнергию прежде всего актуальна для субъектов малого и среднего бизнеса.

— Они должны стать локомотивом развития экономики Карелии. Мы понимаем, что это необходимо для того, чтобы экономику региона выводить на надлежащий уровень. И она готова к этому, — заявил врио главы региона.

Стороны договорились, что в августе этого года соберутся на трехсторонней встрече вместе с представителями бизнеса, чтобы обсудить перспективы роста потребления электроэнергии, что значит как следствие снижение тарифов.