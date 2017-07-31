«Россети» привлекут карельские предприятия для модернизации энергосистемы республики

Совещание, посвященное программе развития электросетей Карелии проходит сегодня в Петрозаводске. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор ПАО «Россети» Олег Бударгин обсудили с крупнейшими потребителями электроэнергии, компаниями-застройщиками и производителями электротехнического оборудования перспективы и задачи модернизации энергосистемы республики.

Как отметил, открывая совещание, Артур Парфенчиков, планы о долгосрочном сотрудничестве компании «Россети» и Правительства Карелии были озвучены в ходе Петербургского международного экономического форума. 10 июля между Правительством Республики Карелия и ПАО «Россети» было заключено Соглашение о сотрудничестве. Сейчас дочернее предприятие «Россети» — «МРСК Северо-Запада» — разработало Программу развития электрических сетей Республики Карелия.

«Программа предусматривает инвестирование дополнительно трех миллиардов рублей в реконструкцию и модернизацию электросетей. Общий объем финансирования составит почти 6 млрд рублей. Реализация программы станет объективным механизмом решения непростой ситуации с тарифами, которая сложилась в Карелии. Диспропорция в тарифах на электроэнергию для малого и среднего бизнеса существует, при этом понятно, что именно малый и средний бизнес являются сегодня движущей силой экономики нашей республики», — сказал руководитель региона.

В рамках программы планируется строительство и эксплуатация современных объектов и линий электропередач. По словам Олега Бударгина, при этом будет максимально задействован опыт предприятий республики, которые выпускают электрооборудование, поставляют материалы, а также строительных и проектных организаций.