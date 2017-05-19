Работу по переводу бюджетников на банковские карты «Мир» начали в Карелии

Все вновь принимаемые на работу сотрудники бюджетной сферы должны получить российскую карту до 1 июля.

Рабочую группу под руководством вице-премьера Юрия Савельева создали при карельском правительстве. Задача ее членов — скоординировать работу различных ведомств, чтобы с 1 июля все принимаемые на работу бюджетники пользовались новыми картами «Мир», а со следующего года этими картами были обеспечены все работники бюджетной сферы.

К этой категории работников относятся:

  • специалисты государственного и муниципального управления,

  • сотрудники государственных и муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Республики Карелия и местных бюджетов,

  • работники государственных и муниципальных предприятий.

В ближайшее время соответствующее постановление правительства Карелии будет подготовлено и подписано врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым.

Плюсы новой карты — бесплатный выпуск, низкие тарифы на обслуживание, безопасность безналичных платежей в офлайн и онлайн точках. Однако пользоваться картой «Мир» за границей не получится. Для поездок в другие страны потребуется кобейджинговая карта (совместная карта двух платежных систем).

 


 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • плотник

    Ну очень низкие тарифы на обслуживание ! За первый год 750 рублей и 450 в последующие ! Для нянечки в детском саду получающей 6 с половиной тысяч в месяц это просто копейки ! Нянечки правда совсем недавно получали почти 9 тысяч ‘ но правительство Карелии посчитало это тяжелой ношей для бюджета . И в результате махинаций с законом ( тот который не дышло ) получилось то что получилось . На днях в Сегеже собрались патриции и решали как сделать нашу жизнь еще лучше ! Не дай бог !