Производственные драмы

Представители 50 крупнейших предприятий Карелии всех отраслей собрались на заседании Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Карелии. 4 июля прошла рабочая встреча бизнесменов с Артуром Парфенчиковым.

— Сегодня идет определенная перезагрузка работы Союза, — отметил вновь избранный председатель Александр Сафронов. — Только за последние две недели в него вступило 13 новых членов. Со своей стороны готовы работать вместе с правительством над формированием той политики, которую сегодня пытаются реализовать через Законодательное собрание. Готовы работать во всех отраслевых союзах, которые присутствуют при министерствах и ведомствах правительства.

Председатель Союза назвал насущные проблемы карельского бизнеса. Во-первых, это финансово-кредитная политика: ставки довольно высоки, и тех займов, которые коммерсанты берут сегодня в банках, хватает только на поддержание производства. Кроме того, мелкий бизнес беспокоит работа надзорных органов. Бизнес Карелии готов тесно сотрудничать с наукой. Это даст возможность повысить производительность труда. Также, отметил Александр Сафронов, предприниматели Карелии намерены развивать направления, которые касаются социально-трудовых отношений.

— Мы реальная сила, мы реальные партнеры и хотим конкретных задач, — заявил председатель Союза промышленников и предпринимателей Карелии.

В своем приветствии Артур Парфенчиков отметил, что тесное взаимодействие власти с представителями бизнеса крайне важно.

— Призываю бизнес-сообщество к сотрудничеству, повышению инвестиционной активности, успешной реализации существующих и запуску новых проектов. Мы открыты к всяческой поддержке этих инициатив и начинаний, — сказал врио главы Карелии.

Бизнесмены смогли задать вопросы руководителю региона. Так, директор щебеночного карьера «Лобское-5» в Медвежьегорском районе Виктор Кретов рассказал о результатах встречи с Артуром Парфенчиковым в июне.

— После той встречи мы смогли найти с работниками прокуратуры те решения, которые устраивают и их как надзорный орган, и нас как бизнес. Совершенно обратная реакция получилась со стороны Ростехнадзора. Их визит кончился наложением на предприятие колоссального штрафа. Сегодня вопрос стоит так, что с 1 августа я буду вынужден остановить одно из крупнейших предприятий в регионе, потому что сегодня де-юре я не имею права работать, — рассказал Виктор Кретов

Проблема в том, что согласно федеральному законодательству Ростехнадзор предъявляет к открытому каменному карьеру «Лобское-5» такие же требования, как шахте по добыче угля.

— Они заставляют меня реализовывать совершенно недодуманный закон, — добавил предприниматель. — Если я этого не выполняю, они не дают мне разрешения на производство буро-земляных работ. Без вас эта проблема не решится.

Артур Парфенчиков заявил, что по этому вопросу создадут специальную рабочую группу. Если проблему не получится решить на региональном уровне, необходимо работать по изменению федерального законодательства.

— В конце концов будем встречаться с руководителем Ростехнадзора. Я готов по каждой вашей просьбе доходить до федерального уровня, — заявил руководитель региона. — Готов к открытому диалогу в соцсетях или, при необходимости, – личный прием.

Представитель Segezha Group Анна Позднякова подняла проблему муниципальных дорог, по которым доставляется сырье для Сегежских ЦБК и ЛДК. По ее словам, необходим ремонт этой дороги, с которой финансово не справится ни местная администрация, ни само предприятие. Она предложила ввести практику соглашений о возмещении части налогов, выплачиваемых предприятием в бюджет республики, если предприятие занимается ремонтом дорог.

Артур Парфенчиков заметил, что эта проблема не только сегежских предприятий, добавив, что вопрос надо решать в комплексе, оставляя больше денег на региональные и муниципальные дороги. При этом бюджет надо расходовать разумно. Проблема не только в привлечении дополнительных средств, но и в том, чтобы разумно тратить уже выделенные. С этой целью, как сообщалось ранее, в правительстве разработали типовой договор, который оптимизируют работу с подрядчиками и субподрядчиками.

Председатель совета директоров совхоза «Маяк» в Ладве Андрей Грачев заявил о недопонимании с республиканским Минсельхозом.

— Дотации мы не могли получить в течение трех месяцев. А они у нас заложены в бизнес-планировании. Нам пришлось очень не просто. Мое предложение такое: было бы не плохо, по опыту других территории, создавать в отраслевых министерствах коллегии, куда будут входить представители бизнеса, наделить их реальными полномочиями.

На это и.о. министра сельского хозяйства республики Оксана Гаврош заявила, что на дотации сельхозпредприятиям в это могу предусмотрено более 400 миллионов рублей. С совхозом «Маяк» заключили соглашение на 55 миллионов, при этом на сегодняшний день предприятие получило 18 из них.

— Только вчера об этом говорили в Совете безопасности. Дотации сельхозпредприятия должны получать не в сентябре-октябре, а в мае, а еще лучше в апреле, — ответил на это Артур Парфенчиков. — В таком случае их ценность будет гораздо выше. Проблема в том, что мы не смогли организовать работу так, чтобы предоставить их своевременно.