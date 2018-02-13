Промпарк «Надвоицы» готовится принять первых инвесторов

Сегодня на заседании правительства Карелии обсудили вопрос о дальнейшем функционировании первого в республике промышленного парка «Надвоицы». Напомним, что инфраструктурный проект промпарка реализуется в рамках соглашения о софинансировании, которое правительство региона заключило с НКО «Фонд развития моногородов». Сейчас на промплощадке создана вся необходимая дорожная и коммунальная инфраструктура, подведено тепло-, электро-, водоснабжение.

Работа по сопровождению проектов, которые могут быть реализованы на промплощадке, возложена на учрежденное государством АО «Корпорация развития Карелии» и ее дочернее предприятие, ООО «Управляющая компания промпарком». На данный момент управляющая компания готова оказать потенциальным инвесторам консультационные и юридические услуги для размещения производств на территории промплощадки. При этом планируется, что в обязанности такого единого оператора войдут заключение договоров аренды с резидентами, а также эксплуатация всего будущего комплекса объектов недвижимости промпарка.

Для этого правительство республики предложило внести объекты инженерно-технического обеспечения промпарка в уставный капитал «Корпорации развития Республики Карелия», чтобы затем передать их в уставный капитал Управляющей компании.

— Такой механизм работы и управления промлощадкой позволит максимально эффективно привлекать инвесторов в том числе в рамках федеральных и региональных госпрограмм, оперативно решать вопросы с размещением производств, — подчеркнул министр экономики Дмитрий Родионов.

— На минувшей неделе на заседании рабочей группы по развитию моногородов, действующей в составе государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия под руководством Рашида Нургалиева серьезно обсуждалась тема развития Надвоиц. Мнение участников соответствует принятому решению, — добавила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Добавим, что промпарк начался строится в 2015 году, в создание инфраструктуры было вложено 298 миллионов рублей. В сентябре 2016 года в Надвоицах постановлением премьер-министра правительства России Дмитрия Медведева была создана территория опережающего социального-экономического развития. Для резидентов ТОСЭР, размещающих свои производства в Надвоицах, предусмотрены значительные налоговые преференции: обнуляются ставки налогов на имущество и землю, ставка налога на прибыль устанавливается в размере 5%, выплаты во внебюджетные государственные фонды уменьшаются в 4 раза (с 30% до 7,6%).

Первый резидент ТОСЭР «Надвоицы», ООО «Русский радиатор», уже работает на базе алюминиевого завода.

Кроме того, благодаря работе правительства Карелии с федеральным центром в конце прошлого года было принято решение о том, чтобы расширить список видов экономической деятельности для ТОСЭР «Надвоицы». Сейчас для реализации рассматриваются несколько проектов, от изготовления строительных металлоконструкций до пекарного производства.