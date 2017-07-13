Производителей БАДов приглашают в Карелию

Законодательное собрание поддержало инициативу правительства о государственной поддержке пищевого биологического производства на территории республики. Соответствующий закон был единогласно поддержан парламентариями.

По мнению разработчиков, новый закон будет способствовать привлечению инвесторов, создаст условия для интенсивного роста предприятий соответствующего профиля.

Господдержка предприятий будет заключаться в предоставлении всех предусмотренных инвестиционных льгот, субсидирования затрат, связанных с приобретением техники и оборудования.