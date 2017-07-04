Программа развития фермерского хозяйства появится в Карелии

Рабочая группа по созданию программы развития фермерского хозяйства создана в правительстве республики. Об этом сообщил Артур Парфенчиков, говоря об итогах совещания в Санкт-Петербурге по продовольственной безопасности. участие в котором он принял накануне.

По словам руководителя региона, помимо привлечения крупных инвесторов в сельское хозяйство, перед республиканскими властями сейчас стоит задача создания эффективной системы помощи небольшим хозяйствам.

— Сейчас у нас сформирована группа из серьезных специалистов Минсельхоза России, которые сейчас привлечены для работы в республиканском правительстве. Это работа с фермерским сообществом, помощь в получении субсидий, работа с агролизингом.

Артур Парфенчиков отметил, что сейчас правительство подготовило предложения по увеличению максимального размера земельного участка для фермерского хозяйства с 30 до 5 тысяч гектаров. Это позволит создать в Карелии успешные фермы с большим стадом и собственной заготовкой кормов.