«Росельхозбанк» разрабатывает проект льготного кредитования для форелеводов Карелии

В «Россельхозбанке» разрабатывают пилотный проект льготного кредитования карельских форелеводов. Эта мера поможет увеличить объемы производимой рыбы и, соответственно, ее поставки в российские магазины.

По словам члена Совета Федерации Игоря Зубарева, уже несколько лет форелеводы жалуются на ужесточение условий кредитования в карельском филиале «Россельхозбанка». Больше всего вопросов вызывает обеспечение по кредитам, привлекаемым на финансирование сезонно-полевых работ.

В начале 2000-х годов хозяйства могли использовать в качестве обеспечения залога биомассу выращиваемой рыбы, причем доля такого залога могла составлять 100% от всей суммы обеспечения. Сенатор предложил вернуться к этой практике, свои предложения он высказал на встрече с председателем общества форелеводов Виталием Артамоновым и первым заместителем председателя правления «Россельхозбанка» Борисом Листовым. Итогом стала договоренность о создании пилотного проекта льготного кредитования, в соответствии с которым залоговый объем рыбы вырастет до 70%.

Воспользоваться этой моделью смогут лишь те хозяйства, которые будут признаны надежными. Карельская ассоциация форелеводов будет готовить так называемое «комфортное письмо», которое подтвердит надежность форелевого хозяйства.