Продукция Медвежьегорского молокозавода появится в магазинах в течение месяца

Продукция Медвежьегорского молокозавода появится в магазинах в конце октября или в начале ноября. Об этом стало известно сегодня на выездном совещании в Медвежьегорске министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова со всеми заинтересованными в решении проблемы сторонами.

Сейчас Медвежьегорский молокозавод – банкрот. Общая задолженность предприятия – около 190 миллионов рублей, задолженность по зарплате составляет около 28 миллионов. Часть имущества молокозавода находится в залоге питерской компании «Сила Инвеста». Именно она и планирует стать новым собственником предприятия после конкурсной процедуры, которая состоится в конце года. Уже сейчас компания «Сила Инвеста» вкладывается в молокозавод, то есть по сути является его инвестором.

Поскольку «Сила Инвеста» является залогодержателем молокозавода, компания имеет юридическое право запустить предприятие. Поставщиком молока будет совхоз «Толвуйский»: он будет снабжать завод сырьем два раза в неделю по восемь тонн. Этого, по мнению руководителей «Силы Инвеста», хватит, чтобы ежедневно предприятие перерабатывало три тонны молока.

На совещании также удалось решить судьбу стада, принадлежащего Медвежьегорскому молокозаводу. Сейчас 589 коров предприятия воют от голода: своих кормов у предприятия нет. Часть стада, которое можно спасти, выкупит предприятие «Мегрега», остальных коров пустят на мясо.