Заводы ягодных экстрактов и карьерной техники могут появиться в Карелии

В региональном Минэке прошло совещание с банковским сообществом.

В ходе совещания первый заместитель генерального директора Корпорации развития Карелии Ольга Волкова представила банкам инвестиционные проекты, имеющие высокую степень проработки и реализуемые на территории региона, сообщает пресс-служба правительства.

Речь шла об организации производства горно-обогатительного оборудования (ООО «Петрозаводскмаш горно-металлургический комплекс»), модернизации и расширении производства металлоконструкций в Петрозаводске с внедрением новых систем и оборудования (ООО «Стройтехника») и строительстве завода по производству экстрактов из дикорастущих ягод в Кондопожском районе (ООО «Производственная компания «Заготпром»). Для их реализации необходимо дополнительное финансирование от 90 до 500 млн рублей.