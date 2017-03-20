Застройщик Белопорожских ГЭС начал платить налоги в бюджет Карелии

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков на днях осмотрел строительную площадку Белопорожских ГЭС: проверил ход работ, побывал в строительном лагере, где провел оперативное совещание.

Как рассказал исполнительный директор генподрядчика проекта — АО «Карелстроймеханизация» — Борис Жадановский, работы идут по графику, а по некоторым направлениям – с его опережением.

— Разрабатываем каналы и котлован здания МГЭС 2, обустраиваем плотину, сводим лес на берегах. Завершено устройство моста на правый берег, устройство вахтового городка на 200 человек, произведено электроснабжение объекта, установлена вышка сотовой связи и другие круглосуточные работы. К строительным работам по максимуму привлекаются местные жители, — рассказал он.

В марте КСМ планирует полностью закончить все работы по разработке котлована второй малой ГЭС и начать строить железобетонные конструкции.

— Проект интересный и красивый, и мы идем четко по графику, — отметил председатель совета директоров АО «Норд Гидро» Михаил Заворовский. Большое значение придаем использованию оборудования российского производства. Оборудование на 75% отечественное, производства также расположены на территории России. Объект сложный, и карельский застройщик — АО «Карелстроймеханизация» — еще на стадии детального изучения проекта показал себя с лучшей стороны.

— И АО «Норд Гидро Белый Порог» и АО «Карелстроймеханизация» встали здесь на налоговый учет, — добавил глава администрации Кемского района Юрий Разумейчик. — Первые налоги в бюджет Кемского района уже пошли.

— С вводом в эксплуатацию Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2 дефицит мощности в республике значительно уменьшится, реализация проекта даст региону дешевый, экологически чистый, возобновляемый «зеленый» источник энергии, — заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. — Кроме того, считаю необходимым продумать дальнейшее развитие малой гидроэнергетики на территории Карелии. Уверен, что в нашей республике есть для этого все условия. Необходимая помощь в этом направлении также будет оказана – наша цель и повышение качества жизни людей, и экономическое развитие территории, и сохранение экологии нашей Карелии, — отметил руководитель региона.

Напомним, инвестиционный проект строительства Белопорожских ГЭС стал первым на территории России, который финансирует Новый банк развития БРИКС.