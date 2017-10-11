Заключенные Карелии представят на ВДНХ сруб дома и светодиоды

С 17 по 20 октября УФСИН Карелии станет участником XXI Международной выставки средств обеспечения государства «Интерполитех–2017», которая пройдет в Москве на ВДНХ. Помимо типовой выставочной продукции (мебели, спецодежды, сувенирных и потребительских изделий) делегация привезет сруб дома в натуральную величину и стенды со светодиодным освещением.

«На карельской экспозиции впервые презентуют уникальный экспериментальный рабочий образец «умного светодиодного светильника», который нацелен не только на решение проблем энергоэффективности, но и на создание централизованной автоматической системы управления энергосетей любого предприятия», — заявили в карельском УФСИН.

Напомним, в лечебном исправительном учреждении № 4 УФСИН Карелии делают современные уличные и офисные светодиодные светильники. Производство ламп Кarjal в пенитенциарном учреждении освоили в 2016 году и приняли первые заказы на сумму 6,5 миллиона рублей. В этом году потребители из десяти регионов страны сделали заказы уже на 16 миллионов. ЛИУ-4 занимает второе место по стране из 946 поставщиков светодиодных светильников для государственных нужд.

Также напомним, что «Республика» недавно подробно писала о том, что в целом пенитенциарная система вносит свой реальный вклад в экономику Карелии: заключенные производят спецодежду, сувениры и эксклюзивную мебель, которая продается в магазинах Петрозаводска.