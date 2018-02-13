За молоком на север

В декабре 2017 года на Медвежьегорском молокозаводе изготовили 40 тонн продукции, в феврале 2018 года тот же объем продукции сделали всего за 10 дней. До конца месяца на предприятии планируют произвести больше 100 тонн молочных продуктов. Об этом главе Карелии рассказали во время его визита на Медвежьегорский завод.

Собственной молочной базы у предприятия сейчас нет. Коров продали госпредприятиям Карелии и теперь сырье покупают на стороне.

Компания «Сила инвеста», которая взяла погибающее предприятие, сейчас активно продвигает свою продукцию. Медвежьегорское молоко представлено на прилавках обеих петрозаводских «Лент», в магазинах «Дикси» и «Магнит». Помимо этого знакомые упаковки можно встретить более чем в 80 небольших торговых точках с продуктами карельских производителей.

Начиная с марта упаковки станут совершенно другими. Инвестор уже разработал новый бренд молоко молзавода «Медвежка». С горами и медведем на упаковке. Изменит формат упаковки сметана. Теперь она будет выпускаться только в пластиковых стаканах, поскольку эта тара удобнее для покупателей.

— На рынке сохранятся все 12 позиций продуктов, выпускаемых сейчас предприятием, для всех них разработан новый дизайн упаковки в единой стилистке, — сообщил Артуру Парфенчикову управляющий партнер «Силы Инвеста» Станислав Энсар.

Пока инвестор нового молзавода «Медвежка» выстраивает стратегию развития производства, конкурсный управляющий «Медвежьегорского молокозавода» Федор Шпет готовит имущество предприятия-банкрота, чтобы продать его и рассчитаться с долгами. Полностью погасить всю задолженность перед работниками предприятия, доведенного «до ручки» прежним собственником, планируют до конца лета, а первые деньги на счета обманутых сотрудников должны поступить уже в марте, когда через торги будут проданы помещения предприятия.

Кефир, выпускаемый заводом, Артур Парфенчиков оценил по достоинству и даже угостил им журналистов. Министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов тем временем продегустировал сметанный десерт, который, по словам руководства завода, пользуется большим спросом.

Руководители республики на встрече с инвесторами обсудили и перспективы развития бизнеса, в частности предложили «Силе Инвеста» приобрести молочное хозяйство в Толвуе, что позволит иметь стабильную сырьевую базу.

— Я настоятельно рекомендую просчитать возможность приобретения Толвуи, чтобы строить современный комплекс, а имеющиеся помещения использовать под выращивание молодняка. Со всеми нашими инструментами поддержки, — сообщил на встрече министр сельского хозяйства Владимир Лабинов.

Инвесторы высказали заинтересованность в этом активе, однако отметили, что сперва нужно выкупить помещения и вложить большие деньги в модернизацию производства. После того, как работа завода будет отлажена полностью, новое руководство начнет заниматься созданием собственного сырья.

Артур Парфенчиков отметил, что завод в Медвежьегорске имеет важное социальное значение, поскольку, это — самый северный молокозавод в Карелии и его продукция может поставляться в школах на севере республики.

— Молоко надо возвращать в школы, — резюмировал глава Карелии.

Помимо этого Медвежьегорский завод может стать одним из первых предприятий, которые получат право наносить на свою продукцию лейбл «Сделано в Карелии», который будет иметь юридическую силу. К примеру, для таких продуктов можно будет предусмотреть преференцию при заключении госконтракта.