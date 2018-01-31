Власти Карелии вернут рыбопереработчикам 30% стоимости оборудования

Власти возместят из бюджета Карелии 30 процентов затрат на покупку оборудования для переработки рыбы в текущем финансовом году. Отвечает за эту меру господдержки республиканский Минсельхоз, рассказал руководитель ведомства Владимир Лабинов на совещании в Беломорске.

По его словам, необходимые изменения в порядок предоставления субсидий были внесены в январе 2018 года. Первый отбор претендентов на субсидии пройдет в феврале.

Как рассказал глава региона Артур Парфенчиков, рыбохозяйственный комплекс в экономике региона сегодня развивается наиболее активно и переработка рыбы стала его неотъемлемым элементом.

«Особенности климата северных районов республики обуславливают благоприятные возможности для активного развития рыбоводства и разведения биоресурсов в Белом море. В перспективе годовой объем выращивания рыбы может быть увеличен до 20 тысяч тонн», — пишет пресс-служба правительства Карелии.

— Ситуация, когда местное сырье перерабатывается в других регионах, неправильная. Из республики уходят налоги, которые могли бы поступать в местный бюджет. Выходом из такой ситуации могли бы стать небольшие цеха по переработке сырья при рыболовецких колхозах. Новая мера поддержки направлена на развитие подобных производств, — обратился Артур Парфенчиков к беломорским предпринимателям.

Сегодня в Беломорском районе уже реализуются несколько инвестиционных проектов в отрасли рыбопереработки. Ко Дню республики, празднование которого пройдет в Беломорске в июле 2018 года, планируется домстроить цех по переработке рыбы ООО «ВАК» в поселке Пушной. Такие же цеха строят в Беломорске рыболовецкие колхозы «Помор» и «Беломор».

Напомним, на том же совещании участники рассказали, что карельские рыбопромышленники будут продавать свою продукцию в Китай.