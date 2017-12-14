Власти Карелии и Segezha Group занимаются трудоустройством работников сгоревшего завода «Карелия ДСП»

На месте сгоревшего цеха по производству ДСП для производства мебели в поселке Пиндуши Медвежьегорского района прошла встреча главы Карелии Артура Парфенчикова и председателя правления компании Segezha Group Камиля Закирова.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря произошло самовозгорание загружаемого в пресс сырья. Как впоследствии выяснилось, системы пожаротушения сработали в штатном режиме, однако пламя успело засосать в систему вентиляции, в результате чего загорелась кровля цеха. Пожар был оперативно ликвидирован, однако безвозвратно пострадали «мозги» — электронная начинка оборудования, без которой оно превратилось в металлолом.

Без работы остались 402 человека: часть из них сегодня занята ликвидацией последствий пожара, остальным 210 сотрудникам оплачивается 45 дней вынужденного простоя по базовой ставке.

Как рассказал руководитель региона, 56 человек могут быть переориентированы на производство технологической щепы для котельной Сегежской ЦБК. Были направлены письма руководителям ведущих предприятий столицы Карелии с просьбой о возможности предоставить работу оставшимся без работы людям.

— В ближайшее время необходимо собрать предпринимателей Медвежьегорска с вопросом, нельзя ли трудоустроить хотя бы несколько человек на отдельные предприятия, — дал поручение Артур Парфенчиков.

По словам Камиля Закирова, руководство Segezha Group в свою очередь готово предоставить 120 рабочих мест на головных предприятиях и место в общежитиях для тех, кто согласен переехать в Сегежу.

На встрече также было решено создать рабочую группу, которая помимо вопросов трудоустройства рабочих займется определением судьбы предприятия: стоит ли его возрождать, пусть и в модернизированном виде, или переориентировать на выпуск какой-либо другой продукции.