Ветроэлектростанцию планируют построить в Карелии до 2022 года

Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор АО «НоваВинд» Александр Корчагин обсудили перспективы строительства ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря в 2021-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

«НоваВинд» входит в дивизион госкорпорации «Росатом», отвечающий за программы в новой энергетике. Компания планирует реализовать проект за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности.

− АО «НоваВинд» реализует самую масштабную программу локализации производства ветроустановок в России, и мы заинтересованы в расширении географии наших проектов. Карелия, в свою очередь, обладает достаточным потенциалом для развития программ в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведем подбор площадок по проекту, − отметил Александр Корчагин.

Кроме того, АО «НоваВинд» в рамках своей программы по локализации производства компонентов ветроустановок рассматривает возможность производства литых заготовок в республике на заводе АО «Петрозаводскмаш».