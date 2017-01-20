Строительство селекционного центра в Карелии обсудили в Минсельхозе России

Совещание по вопросам строительства селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии прошло в Минсельхозе России 19 января. Обсуждение возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Республику представляли министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Всеволод Телицын и председатель Общества форелеводов Карелии Виталий Артамонов.

Основным вопросом совещания стало финансирование проекта, так как в федеральном бюджете деньги на эти цели не заложены. На этапе составления проектно-сметной документации предложили воспользоваться средствами, которые коммерческие фирмы перечисляют государству в качестве компенсации за восстановление водных ресурсов. Этот этап планируют провести в 2017 году.

Для финансирования следующих этапов проект уже включили в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и в Федеральную адресную инвестиционную программу.

Участники совещания обсудили и поддержку производителей комбикормов для мальков. Здесь предложили выделять дополнительные субсидии по кредитам на развитие аквакультуры.

Всеволод Телицын рассказал, что сейчас в Карелии есть два проекта по производству кормов: одно предприятие начнет работу к весне, второе находится стадии разработки документов, уже определили площадка под его строительство, сообщает сайт fishretail.ru.

Строительство в Карелии заводов по производству высококачественных комбикормов и мальков вошло в перечень поручений Владимира Путина и правительства России.

Напомним, селекционно-племенной центр собираются строить на базе Выгского рыбзавода в Беломорском районе. По предварительным расчетам, на это потребуется порядка 800 млн рублей. Начало строительства запланировали на 2018 год.