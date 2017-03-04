Территория опережающего социально-экономического развития может появиться в Кондопожском районе

Сейчас в администрации Кондопожского района проходит совещание о создании в районе Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Его проводят врио главы Карелии Артур Парфенчиков и его заместитель Александр Чепик.

На сегодня есть несколько перспективных резидентов ТОСЭР: предприятие по производству базальтового волокна, туристическая компания, завод по переработке отходов, деревообрабатывающая компания и ряд других.

Предполагаемый объем финансирования – 3 миллиарда рублей. У Артура Парфенчикова и Александра Чепика возник вопрос о финансовой обеспеченности предприятий. Представитель одной из компаний, присутствовавший на совещании, сообщил, что сейчас идет поиск кредитной организации. Такой ответ не удовлетворил региональное руководство.

– Нам нужно хорошо подготовить документацию и если у кого-то не решён вопрос с финансированием, то лучше сейчас эту компанию из списка исключить, чтобы в Москве не отказали в реализации этого проекта, – заявил Артур Парфенчиков.

Врио главы Карелии также отметил, что в Москве зачастую жалуются на качество подготовки документации из Карелии, что мешает вхождению республики в федеральные программы.