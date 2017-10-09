Накормить коров, запустить завод

В течение одной недели вице-премьер, министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов нашел способ спасти два стада в 1,2 тысячи голов. Сначала 3 октября за один день министр Лабинов уговорил АО «Ильинское» купить воющее от голода стадо хозяйства «Пряжинское». 7-го числа вице-премьер уже был в Медвежьегорске. Здесь ситуация сложнее: срочно спасать нужно не только голодное поголовье, но и производство на молокозаводе, долги по зарплате которого сегодня крупнейшие в отрасли – 28 миллионов рублей.
Как уже писала «Республика», Медвежьегорский молокозавод оказался среди жертв «Семейного капитала» во главе с Игорем Белоусовым. Сейчас сам основатель и члены его семьи находятся под арестом, а завод – на стадии банкротства. Невольным заложником ситуации стали 170 работников предприятия и коровье стадо в 589 голов, находящееся в соседней с Медгорой деревне Лумбуши.
Имущество молокозавода находится в залоге у петербургской компании «Сила Инвеста». Бизнесмены намерены выкупить, запустить и развивать предприятие, уже вложили в завод около 60 миллионов рублей: поменяли трубу на местной котельной, закупали корма для стада.
— Мы не временщики, — заявил «Республике» управляющий партнер ООО «Сила Инвеста» Станислав Энсар.
Однако корма эти давно закончились, и животные со дня на день начали бы умирать от голода. Если бы не вмешалось правительство Карелии. Министр Лабинов приехал на завод и собрал за одним столом все заинтересованные стороны. Поскольку петербургский инвестор не заинтересован в сохранении заводского стада, Владимир Лабинов предложил поступить ровно так же, как было спасено поголовье крупного рогатого скота хозяйства «Пряжинское». Напомним, тогда стадо выкупило госпредприятие – племсовхоз «Ильинское».
Сегодня часть заводского поголовья еще можно откормить и спасти. Специалисты говорят о 140 коровах. Остальных отправят на мясокомбинат.
— Часть поголовья нетелей купит Толвуйское хозяйство. Оно имеет возможность разместить порядка 20 голов, эта сделка состоится в ближайшее время, — отметил министр. — Оставшуюся часть поголовья после профессиональной ревизии мы предложим купить нашему государственному предприятию «Мегрега». Дальше это госпредприятие должно будет заключить договор аренды помещений, в которых этот скот находится. И обязанностью Мегреги станет надлежащее кормление животных и прием людей на работу – тех, кто изъявит желание перейти к новому работодателю.
Если сделка состоится – а все присутствовавшие на субботнем совещании стороны выразили согласие – «Мегрега» возьмет в 11-месячную аренду хозяйственные помещения, пока не перевезет уже свое стадо в Олонецкий район. Арендная плата, как и в случае с «Пряжинским», будет символической – одна тысяча рублей в месяц. И дальше надо будет заниматься возрождением завода.
Ориентировочно в конце этого года обанкротившееся предприятие выставят на торги, в которых собирается принять участие «Сила Инвеста». Пока инвестор, по сути, вкладывается в имущество, принадлежащее «Семейному капиталу» арестованного Белоусова.
— Мы во взаимодействии с конкурсным управляющим в рамках правового поля имеем возможность работать на этом заводе, — отметил Станислав Энсар. — Можем инвестировать в производство, выплачивая людям текущую зарплату и выставляя продукцию на полки. И в том числе благодаря министру мы пришли к соглашению, чтобы завод запустить. А дальше появляется дополнительный стимул бороться за свои залоговые права, для того чтобы по результатам торгов иметь не руины, а легитимно работающее предприятие.
В результате переговоров стороны пришли к следующему: вместо сегодняшних 600 килограммов в сутки в ближайшее время завод начинает перерабатывать три тонны. Молоко будет поставлять соседнее хозяйство «Толвуйское» — 16 тонн в неделю.
— Мы договорились, что на следующей неделе будет подписан договор поставки молока из совхоза «Толвуйский» равными партиями. Завод планирует выйти на полки магазинов уже с готовой молочной продукцией к концу октября – началу ноября этого года, — заявил министр Лабинов.
— Меня полностью устраивает складывающаяся ситуация, — рассказал арбитражный управляющий Федор Шпет. – Благодаря принятому решению, благодаря вмешательству правительства республики ситуацию держим под контролем. Я считаю, что самое разумное решение – частично продать стадо и получить средства, за счет которых пойдет частичное погашение долгов по зарплате.
Отметим, что схемой спасения убыточных предприятий, которую новый министр сельского хозяйства демонстрировал всю прошлую неделю, довольны не все. Так, высказываются опасения, что государственные совхозы – «Ильинское», «Мегрега» — могут не справиться с затратами от покупки и обслуживания стад, которые их попросту заставили купить держатели акций, то есть карельское правительство. Например, покупка коров «Пряжинского» обошлась «Ильинскому» в 9,3 миллиона рублей. Кроме того, пока непонятно, где племсовхоз «Мегрега» разместит новых животных после того, как закончится 11-месячная аренда медвежьегорских помещений.
— Будем решать задачи по мере их возникновения. Время покажет, что будет через 11 месяцев, — отметил министр Лабинов. — 11 месяцев – это достаточный срок, чтобы принять дальнейшее решение о возможности надлежащего кормления из местных ресурсов, чтобы решить вопрос дальнейшего использования помещений.
Отметим при этом, что при всех опасениях и рисках региональный Минсельхоз – единственный, кто предложил реальный вариант спасти животных и запустить предприятие.