Накормить коров, запустить завод

В течение одной недели вице-премьер, министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов нашел способ спасти два стада в 1,2 тысячи голов. Сначала 3 октября за один день министр Лабинов уговорил АО «Ильинское» купить воющее от голода стадо хозяйства «Пряжинское». 7-го числа вице-премьер уже был в Медвежьегорске. Здесь ситуация сложнее: срочно спасать нужно не только голодное поголовье, но и производство на молокозаводе, долги по зарплате которого сегодня крупнейшие в отрасли – 28 миллионов рублей.

Как уже писала «Республика», Медвежьегорский молокозавод оказался среди жертв «Семейного капитала» во главе с Игорем Белоусовым. Сейчас сам основатель и члены его семьи находятся под арестом, а завод – на стадии банкротства. Невольным заложником ситуации стали 170 работников предприятия и коровье стадо в 589 голов, находящееся в соседней с Медгорой деревне Лумбуши.

Имущество молокозавода находится в залоге у петербургской компании «Сила Инвеста». Бизнесмены намерены выкупить, запустить и развивать предприятие, уже вложили в завод около 60 миллионов рублей: поменяли трубу на местной котельной, закупали корма для стада.

— Мы не временщики, — заявил «Республике» управляющий партнер ООО «Сила Инвеста» Станислав Энсар.

Однако корма эти давно закончились, и животные со дня на день начали бы умирать от голода. Если бы не вмешалось правительство Карелии. Министр Лабинов приехал на завод и собрал за одним столом все заинтересованные стороны. Поскольку петербургский инвестор не заинтересован в сохранении заводского стада, Владимир Лабинов предложил поступить ровно так же, как было спасено поголовье крупного рогатого скота хозяйства «Пряжинское». Напомним, тогда стадо выкупило госпредприятие – племсовхоз «Ильинское».

Сегодня часть заводского поголовья еще можно откормить и спасти. Специалисты говорят о 140 коровах. Остальных отправят на мясокомбинат.

— Часть поголовья нетелей купит Толвуйское хозяйство. Оно имеет возможность разместить порядка 20 голов, эта сделка состоится в ближайшее время, — отметил министр. — Оставшуюся часть поголовья после профессиональной ревизии мы предложим купить нашему государственному предприятию «Мегрега». Дальше это госпредприятие должно будет заключить договор аренды помещений, в которых этот скот находится. И обязанностью Мегреги станет надлежащее кормление животных и прием людей на работу – тех, кто изъявит желание перейти к новому работодателю.

Если сделка состоится – а все присутствовавшие на субботнем совещании стороны выразили согласие – «Мегрега» возьмет в 11-месячную аренду хозяйственные помещения, пока не перевезет уже свое стадо в Олонецкий район. Арендная плата, как и в случае с «Пряжинским», будет символической – одна тысяча рублей в месяц. И дальше надо будет заниматься возрождением завода.

Ориентировочно в конце этого года обанкротившееся предприятие выставят на торги, в которых собирается принять участие «Сила Инвеста». Пока инвестор, по сути, вкладывается в имущество, принадлежащее «Семейному капиталу» арестованного Белоусова.

— Мы во взаимодействии с конкурсным управляющим в рамках правового поля имеем возможность работать на этом заводе, — отметил Станислав Энсар. — Можем инвестировать в производство, выплачивая людям текущую зарплату и выставляя продукцию на полки. И в том числе благодаря министру мы пришли к соглашению, чтобы завод запустить. А дальше появляется дополнительный стимул бороться за свои залоговые права, для того чтобы по результатам торгов иметь не руины, а легитимно работающее предприятие.

В результате переговоров стороны пришли к следующему: вместо сегодняшних 600 килограммов в сутки в ближайшее время завод начинает перерабатывать три тонны. Молоко будет поставлять соседнее хозяйство «Толвуйское» — 16 тонн в неделю.

— Мы договорились, что на следующей неделе будет подписан договор поставки молока из совхоза «Толвуйский» равными партиями. Завод планирует выйти на полки магазинов уже с готовой молочной продукцией к концу октября – началу ноября этого года, — заявил министр Лабинов.

— Меня полностью устраивает складывающаяся ситуация, — рассказал арбитражный управляющий Федор Шпет. – Благодаря принятому решению, благодаря вмешательству правительства республики ситуацию держим под контролем. Я считаю, что самое разумное решение – частично продать стадо и получить средства, за счет которых пойдет частичное погашение долгов по зарплате.

В цеху Медвежьегорского молокозавода. Фото: ИА «Республика»/Александр Батов Пока на заводе перерабатывают последнее молоко от своих коров. Фото: ИА «Республика»/Александр Батов

Отметим, что схемой спасения убыточных предприятий, которую новый министр сельского хозяйства демонстрировал всю прошлую неделю, довольны не все. Так, высказываются опасения, что государственные совхозы – «Ильинское», «Мегрега» — могут не справиться с затратами от покупки и обслуживания стад, которые их попросту заставили купить держатели акций, то есть карельское правительство. Например, покупка коров «Пряжинского» обошлась «Ильинскому» в 9,3 миллиона рублей. Кроме того, пока непонятно, где племсовхоз «Мегрега» разместит новых животных после того, как закончится 11-месячная аренда медвежьегорских помещений.

— Будем решать задачи по мере их возникновения. Время покажет, что будет через 11 месяцев, — отметил министр Лабинов. — 11 месяцев – это достаточный срок, чтобы принять дальнейшее решение о возможности надлежащего кормления из местных ресурсов, чтобы решить вопрос дальнейшего использования помещений.

Отметим при этом, что при всех опасениях и рисках региональный Минсельхоз – единственный, кто предложил реальный вариант спасти животных и запустить предприятие.