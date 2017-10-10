Спасенные от голодной смерти пряжинские коровы стали давать в 3 раза больше молока

Поголовье крупного рогатого скота хозяйства «Пряжинское», проданное племсовхозу «Ильинское», в три раза увеличило производство молока. По информации Минсельхоза Карелии, с 3 октября животных начали полноценно кормить. До этого момента голодающее стадо давало чуть более 700 килограммов молока в сутки, а спустя неделю – 2,1 тонны.

Напомним, скот, находящийся в Пряже, покупает государственное предприятие «Ильинское». Оно же берет в аренду производственные помещения и оборудование, необходимые для работы молочной фермы. Работники, которые хотят трудиться на ферме, переходят на работу в «Ильинское». Глава Карелии назвал это решение безупречным.