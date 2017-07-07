Создание инфраструктуры промпарка «Надвоицы» завершено на 75 процентов

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков уверен, что главное сейчас – расширить список видов деятельности, на которые будут распространяться льготы для резидентов промпарка.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков сегодня посетил площадку промышленного парка «Надвоицы». По словам главы Сегежского района Сергея Тюкова, создание инфраструктуры завершено на 75%.

Артур Парфенчиков уверен, что главное сейчас — расширить список видов деятельности, на которые будут распространяться льготы для резидентов промпарка.

– Нам удалось откорректировать те ошибки, которые были допущены: мы сохранили проект как «Надвоицы ТОСЭР». Нам удалось также продлить финансирование из федерального бюджета. Мы достигли революционного решения – получили разрешение на дополнения тех промышленных направлений, которые могут тут развиваться, – прокомментировал Артур Парфенчиков.

 

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