Создание инфраструктуры промпарка «Надвоицы» завершено на 75 процентов

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков сегодня посетил площадку промышленного парка «Надвоицы». По словам главы Сегежского района Сергея Тюкова, создание инфраструктуры завершено на 75%.

Артур Парфенчиков уверен, что главное сейчас — расширить список видов деятельности, на которые будут распространяться льготы для резидентов промпарка.