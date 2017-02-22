Снова на воде

21 февраля Онежский судостроительный завод спустил на воду катер «Евгений Васильев». Это уже четвертое созданное на заводе лоцмейстерское судно.

«Евгений Васильев» назван в честь одного из начальников Беломорско-Онежского пароходства. На торжественный спуск пришел временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, который лично знал Евгения Васильева.

– Сегодня мне не очень легко говорить: чувства переполняют. Мой отец – Олег Антонович Парфенчиков – всю жизнь проработал в БОПе. Он был помощником Евгения Олеговича Васильева. Его фамилия звучала в нашей семье часто. Можно сказать, я с ней рос. Очень хорошо его помню, – рассказал со сцены Артур Парфенчиков.

Как отметил новый губернатор, создание и спуск на воду «Евгения Васильева» – очень значимое событие для экономики Карелии. Это один из шагов к важной цели – возвращению Петрозаводску звания порта пяти морей.

Вскоре после того, как Артур Парфенчиков произнес приветственную речь, к нему подошли ветераны БОП. Многие его узнали. Так, например, Василий Степанович Хохлачев работал вместе с отцом врио главы Карелии. Более того, дачные участки их семей также находились по соседству. И даже гаражи Хохлачевых и Парфенчиковых были в одном кооперативе.

Ветераны БОПа вспомнили случай из детства Артура Парфенчикова:

По традиции, перед спуском на воду кораблю нужно найти крестную мать. Она благословляет судно на долгое и счастливое плавание. «Евгению Васильеву» выбрали в крестные матери сотрудницу Минэкономразвития Карелии Ирину Шабалину.

– Счастливого плавания ему и семь футов под килем, – пожелала Ирина Шабалина.

Директор Онежского судостроительного завода Владимир Майзус рассказал, что на создание «Евгения Васильева» ушел всего год – от разработки проекта до конечного этапа строительства. Это уже четвертое судно из серии рабочих катеров, которые завод строит по заказу Росморпорта. Он предназначен для доставки лоцманов на суда. Эти катера могут работать практически во всех портах России.

– Евгений Олегович Васильев – это один из создателей Беломорско-Онежского пароходства. Ветераны БОПа обратились с просьбой назвать строящееся судно именем Васильева. Агентство морского флота поддержало это, – рассказал Владимир Майзус.

Судно «Евгений Васильев» будет работать на юге России. Оно построено для работы в морских портах – Оля и Астрахань.

На торжественный спуск катера на воду пришли и родственники легендарного создателя БОПа.

– Сегодня мы с радостью и с трепетом, хоть и в мороз, но, тем не менее, со светлой душой принимаем это событие. Наш дедушка Евгений Олегович всю жизнь отдал работе и семье. Для нас это пример для подражания. Сейчас его старший внук находится на работе – в море, младший учится в кадетском корпусе. Все идут по стопам любимого дедушки. Надеемся, что и у нас впереди будут капитаны, – рассказала внучка основателя БОПа Елизавета Васильева.

Теперь «Евгению Васильеву» предстоят судовые и швартовые испытания, а после – переход к постоянному месту дислокации в Астраханскую область.