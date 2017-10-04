Селекционный форелеводческий центр в Карелии может стать международным проектом

В проект по созданию селекционно-племенного центра, который обеспечит качественной икрой рыбоводческие хозяйства Карелии, не исключается возможность привлечь иностранных инвесторов. Об этом в комментарии «Республике» рассказал вице-премьер правительства региона, министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Владимир Лабинов.

Как сообщалось ранее, создание селекционно-племенного центра в Беломорском районе на базе Выгского рыбзавода правительство России включило в госпрограмму по развитию рыбной отрасли. Республиканские власти и Росрыболовство разработали план развития кластера аквакультуры в Карелии.

По словам Владимира Лабинова, со своей стороны правительство республики ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

— Создание селекционно-племенного центра требует серьезных финансовых вложений. Осилить такой проект могут только крупные инвесторы. Мы рассматриваем возможность создания совместного предприятия, в котором, с одной стороны, примут участие представители отечественного бизнеса, с другой – крупные инвесторы из числа мировых компаний, которые специализируются в селекционно-племенном направлении в области аквакультуры, — рассказал вице-премьер.

Планы по созданию такого предприятия станут предметом обсуждения на ближайшем заседании Совета по развитию рыбохозяйственного комплекса, учрежденного при главе региона в августе этого года. В состав совета входят представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.