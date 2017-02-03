Самый высокий рост лесозаготовки на Северо-Западе в 2017 году отмечен в Карелии

В Карелии отмечен самый высокий на Северо-Западе России рост лесозаготовки. Согласно данным Росстата, на которые ссылается «Лесной портал Карелии», объем производства необработанной древесины увеличился в республике на 6,6 процента по сравнению с предыдущим годом и достиг 6,7 миллиона кубометров.

По объемам добытого леса наша республика занимает третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа. Лидером по лесозаготовке по-прежнему остается Вологодская область, где производство необработанной древесины в прошлом году достигло 13,1 миллиона кубометров. На втором месте – Архангельская область с 9,7 миллиона кубометров.